VTV24 đưa tin, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cảnh báo về tình trạng fanpage giả mạo trên mạng xã hội.

Các trang này lấy tên liên quan đến một số đơn vị của Bộ Công an, như “Cục An ninh”, “C02” với ảnh đại diện là công an hiệu. Nguy hiểm hơn, theo Cục An toàn thông tin, những fanpage này có tích xanh của nền tảng.

Hai trang Facebook lừa đảo lấy tên liên quan đến một số đơn vị của Bộ Công an, như “Cục An ninh”, “C02” với ảnh đại diện là công an hiệu. Điều nguy hiểm là những fanpage này có tích xanh của nền tảng. (Ảnh: Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông)

Các trang này lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ, như: “Tiếp nhận hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “Thu hồi tiền lừa đảo”... với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo để lợi dụng tâm lý của những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất.

Nhiều người do nhầm lẫn, nghĩ các trang ghi thông tin Bộ Công an, lại được xác thực tích xanh, là trang uy tín nên đã liên hệ để nhờ hỗ trợ. Lúc này, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào các đường link hoặc tải các ứng dụng ngân hàng online giả mạo nhằm đánh cắp thông tin tài khoản hoặc mã OTP để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng sau đó chiếm đoạt số tiền trong ngân hàng của nạn nhân. Nhiều nạn nhân đã bị lừa, nay lại tiếp tục “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn nêu trên.

Trước thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi này, cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng, cảnh giác.

Nếu người dân nghi ngờ các trang giả mạo lực lượng công an, người dân cần liên hệ cơ quan công an gần nhất để kiểm tra, xác thực khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân nên đến cơ quan công an trình báo hoặc qua ứng dụng VNeID để được giải quyết theo quy định của pháp luật.