Công an các địa phương đồng loạt phát thông báo quan trọng về CCCD, tài khoản VNeID, người dân lưu ý!

Ngày 14/2, Công an tỉnh Cà Mau thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự, Công an tỉnh đã triển khai phương án thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử (VNeID) xuyên suốt dịp Tết.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Trưởng Công an các đơn vị trực thuộc, Trưởng Công an các xã, phường tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho công dân, nhất là trong những ngày nghỉ Tết khi nhu cầu tăng cao.

Người dân chú ý, Công an tỉnh và Công an xã, phường trực làm việc tại 18 điểm thu nhận, cấp căn cước, định danh điện tử trên địa bàn tỉnh trong những ngày nghỉ Tết. Riêng điểm thu nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh (địa chỉ: Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành) thực hiện theo lịch mở cửa của Trung tâm, bảo đảm phục vụ người dân kịp thời, hiệu quả.

18 điểm tiếp nhận hồ sơ căn cước, định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau)

Tại Đắk Lắk, ngày 12/2, Công an tỉnh đã có thông báo tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử “xuyên Tết” phục vụ người dân. Điều này nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục, nhất là những người làm ăn xa, học sinh, sinh viên về địa phương nghỉ Tết.

Theo đó, từ 14/2 (tức 27/12 Âm lịch) đến 22/2 (tức 6/1 Âm lịch), lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn tiến hành thu nhận hồ sơ cấp Căn cước và tài khoản định danh điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công và tại Bộ phận một cửa Công an các xã, phường.

Người dân cư trú tại các xã, phường liên hệ với các điểm thu nhận Căn cước, định danh điện tử xuyên Tết tại các địa chỉ sau:

18 điểm tiếp nhận hồ sơ căn cước, định danh điện tử xuyên Tết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Cùng ngày, Công an TP. Cần Thơ cũng có thông báo tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử xuyên Tết Bính Ngọ. Hoạt động này giúp phục vụ kịp thời công dân xa quê có thể hoàn thành thủ tục này và góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người, ùn ú trong giải quyết các thủ tục hành chính trong những ngày sau Tết.

Thời gian thu nhận hồ sơ từ ngày 14/2 đến 22/2 tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, số 9B đường Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Thời gian làm việc buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Lực lượng Công an đề nghị công dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu chủ động sắp xếp thời gian đến thực hiện thủ tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả.

Công an TP. Cần Thơ thông báo về lịch cấp căn cước và định danh điện tử mức 2 (Ảnh: Công an TP. Cần Thơ)

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 11/2 cho biết, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, lập danh sách những công dân có nhu cầu làm căn cước, kích hoạt định danh điện tử mức 2.

Tại trụ sở Công an 166 xã, phường trên toàn tỉnh, lực lượng Công an sẽ bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 để hướng dẫn hỗ trợ người dân đến làm thủ tục kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đối với những công dân có nhu cầu cấp Thẻ Căn cước, lực lượng Công an Thanh Hóa sẽ bố trí tại trụ sở 45 đơn vị Công an cấp phòng, cấp xã như sau: