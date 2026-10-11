Công an Cà Mau cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhằm vào sinh viên, người nội trợ

Công an tỉnh Cà Mau vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn phạm tội kinh doanh “quyền lợi hình thành trong tương lai”, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua, trên cả nước đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến các đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp (yêu cầu người trước giới thiệu người sau để hưởng “hoa hồng”). Các đối tượng đánh vào nhu cầu huy động tiền nhàn rỗi, hứa hẹn sinh lợi nhanh, lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái phép, rửa tiền…

Khi huy động được số tiền lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có thể nhanh chóng bỏ trốn, để lại những “tay em” hoặc “chi nhánh nhỏ” đứng ra thương lượng giải quyết, làm mọi người hoang mang, bức xúc, gây mất an ninh trật tự.

Công an Cà Mau cảnh báo thủ đoạn lừa đảo núp bóng đầu tư, kinh doanh đa cấp. Hình minh hoạ AI.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng bị nhắm đến thường là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, nội trợ, người cao tuổi và người dân ở khu vực nông thôn thiếu kinh nghiệm, hạn chế kiến thức về pháp luật.

Một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là kinh doanh hoặc mua bán các loại “quyền ưu tiên”, “quyền thành viên” trong hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, phiếu hoặc quyền được khuyến mãi, thẻ tích điểm, thẻ thành viên, thẻ khám chữa bệnh, thẻ nghỉ dưỡng và mã giảm giá.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn chào mời người dân tham gia mô hình kinh doanh quyền khai thác, cho thuê tài sản, bất động sản nghỉ dưỡng dưới nhiều hình thức, như: sở hữu theo tỷ lệ (fractional ownership), căn hộ văn phòng có nhân viên lưu trú (officetel), căn hộ khách sạn (condotel), biệt thự nghỉ dưỡng (resort villa), nhà ở kết hợp khách sạn (homotel)...

Các lời quảng bá thường gắn với những dự án tại khu vực du lịch, hứa hẹn khả năng khai thác cho thuê và sinh lời hấp dẫn.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, không loại trừ trường hợp các đối tượng tự dựng lên dự án không có thật nhằm kêu gọi đầu tư trái phép, chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Ngoài ra, các đối tượng còn kêu gọi góp vốn đầu tư vào những dự án kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, du lịch; mời chào mua cổ phần, cổ phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết, nhất là những doanh nghiệp mới thành lập.

Để tạo lòng tin, các đối tượng có thể sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư mang tính chất giả cách, quảng bá thương hiệu, đánh bóng tên tuổi doanh nghiệp nhằm tạo giá trị ảo cho cổ phần. Một số hình thức đầu tư khác như quyền chọn “nhị phân”, và phái sinh tiền điện tử.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo người dân cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao dịch; người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện các dấu hiệu nghi vấn, tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn và tố giác tội phạm.