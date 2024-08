Công an Bình Dương nói gì về việc 'hiệp sĩ' hút đinh bị đưa về trụ sở?

Chiều 2/8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin liên quan đến việc hai tình nguyện viên dùng xe đi hút đinh trên đường bị công an phường đưa về trụ sở.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, trên quốc lộ 1A , đoạn cầu vượt Linh Xuân, cầu vượt Sóng Thần (TPHCM) giáp ranh tỉnh Bình Dương tái diễn tình trạng " đinh tặc ". Tình trạng này đã xuất hiện nhiều nhưng giảm được một thời gian nay lại tái diễn.

Trước cảnh tượng đinh đầy đường, người tham gia giao thông đã cùng nhau dừng xe lại để nhặt đinh . Một đoạn đường chỉ vài trăm mét nhưng người dân đã nhặt được đến vài ký đinh.

Các mảnh đinh được rải có hình thoi, sắc nhọn ở hai đầu. Loại đinh này khi lốp xe máy cán trúng sẽ gây thủng lớn, không thể vá, phải thay ruột. Tình trạng đinh rải đầy đường khiến người dân lo sợ tai nạn xảy ra khi xe bị nổ lốp.

Kim loại nhọn hình thoi được được xe hút đinh thu gom được trên tuyến quốc lộ 1A đoạn Bình Dương giáp TPHCM.

Để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông, nhiều “ hiệp sĩ ” ở Bình Dương tình nguyện chế tạo xe để đi hút đinh.

Không riêng quốc lộ 1A, tuyến quốc lộ 13 đoạn cầu Vĩnh Bình thuộc phường Vĩnh Phú (thành phố Thuận An, Bình Dương) giáp với TPHCM, cũng xuất hiện tình trạng đinh rải trên đường.

Một số người đã tình nguyện chạy xe đi hút đinh trên đường để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Một số người tình nguyện làm xe đi hút đinh và nhận được sự ủng hộ, tán dương của cơ quan chức năng và người dân, song mới đây, Công an phường An Bình (TP Dĩ An) đã đưa xe hút đinh và người tham gia đi hút đinh về trụ sở làm việc, tạo dư luận không tốt.

Tại buổi họp báo, Đại tá Ngô Xuân Phú - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xác nhận việc Công an phường An Bình (TP Dĩ An) có mời hai người cùng xe hút đinh về trụ sở để làm việc.

Trong buổi làm việc giữa công an địa phương và hai người kể trên có hai nội dung. Thứ nhất là làm rõ động cơ mục đích quay video quá trình đi hút đinh và đăng phát trực tiếp lên mạng xã hội. Thứ hai là nhắc nhở đảm bảo an toàn trong việc dùng xe hút đinh lưu thông trên đường.

Tại buổi làm việc, hai tình nguyện viên hứa tuân thủ việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình lưu thông trên đường, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Ngô Xuân Phúc cho biết, cơ quan công an đã bố trí lực lượng theo dõi, để xử lý đối tượng có hành vi rải đinh, vật nhọn xuống đường. Ngoài ra, đối với các tiệm sửa, vá xe bên đường, công an địa phương đề nghị tất cả ký cam kết không thực hiện hành vi rải đinh trên đường.