Công an bắt tạm giam đối tượng Phạm Trung Nghĩa, kêu gọi người có liên quan sớm trình báo

Cao Nguyên
|

"Nổ" quen biết cán bộ hải quan, đối tượng lừa bán lô xe Mercedes GLC 300 giá rẻ và chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng của nạn nhân.

Ngày 12-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trung Nghĩa (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Trung Nghĩa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3-2022, thông qua các mối quan hệ xã hội, Nghĩa quen biết anh L. (ngụ tỉnh Đắk Lắk). 

Sau khi tạo dựng mối quan hệ thân thiết, Nghĩa nhiều lần chủ động mời anh L. đi ăn uống, đồng thời giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với cán bộ ở khu vực phía Nam nhằm tạo lòng tin.

Để củng cố “vỏ bọc”, Nghĩa còn thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh nhằm đánh bóng uy tín cá nhân.

Từ tháng 7-2022 đến tháng 1-2023, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Nghĩa nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh L. 

Đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết một số người làm việc tại Hải quan TPHCM, có thể mua được lô ô tô Mercedes-Benz GLC 300 với giá rẻ.

Tin tưởng, anh L. đã nhiều lần chuyển hơn 1,1 tỉ đồng để nhờ mua xe và bị Nghĩa chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra thông báo, ai là bị hại có liên quan đến Phạm Trung Nghĩa cần sớm đến cơ quan công an gần nhất trình báo hoặc liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

