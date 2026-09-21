Công an bắt nữ tài xế Lê Thị Hoài Minh SN 1981, khám xét khẩn cấp nơi ở

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Lê Thị Hoài Minh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 140 viên nén màu hồng nghi là ma túy.

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 21/9/2026 cho biết, Công an xã Triệu Phong vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng nữ vận chuyển, tàng trữ 188 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Trước đó, ngày 16/9/2026, Công an xã Triệu Phong phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát hiện ô tô Hyundai Grand I10 biển kiểm soát 74A-334.37 có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có một phụ nữ ngồi tại vị trí ghế lái, khai tên Lê Thị Hoài Minh (sinh năm 1981, trú tại Khu phố 1, phường Quảng Trị). Kiểm tra phương tiện, Tổ công tác phát hiện tại vị trí ghế lái có 01 cuộn giấy vệ sinh, bên trong có 01 đoạn ống nhựa dài màu trắng, bịt kín hai đầu, chứa 30 viên nén màu hồng nghi ma túy.

Đối tượng Lê Thị Hoài Minh - Ảnh: Công an Quảng Trị

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an Quảng Trị

Tiếp tục kiểm tra túi xách màu đen tại vị trí ghế phụ, lực lượng chức năng phát hiện trong một ngăn phụ có 01 cuộn giấy vệ sinh chứa hai đoạn ống nhựa bịt kín hai đầu (gồm 01 ống màu trắng chứa 10 viên nén màu hồng và 01 ống màu xanh sọc trắng chứa 08 viên nén màu hồng, đều nghi là ma túy).

Qua đấu tranh bước đầu, Lê Thị Hoài Minh khai số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến, cất giấu để bán lại cho người khác nhằm kiếm lời.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của Minh - Ảnh: Công an Quảng Trị

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Thị Hoài Minh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tạm giữ, niêm phong các đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra, xác minh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Lê Thị Hoài Minh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 140 viên nén màu hồng nghi là ma túy.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.