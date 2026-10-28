Công an bất ngờ kiểm tra lúc 3 giờ sáng, bắt người đàn ông sinh năm 1990

Lúc 03 giờ, ngày 22/10/2026, Công an phường phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản nên đưa về trụ sở Công an phường để làm việc.

Công an tỉnh Cà Mau ngày 28/10/2026 cho biết, thời gian qua, Công an phường An Xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục, khép kín địa bàn vào ban đêm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Cụ thể, vào lúc 03 giờ, ngày 22/10/2026, trong quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra, khép kín địa bàn, khi đến tuyến đường Nguyễn Trãi, Khóm 5, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, lực lượng tuần tra Công an phường phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản nên đưa về trụ sở Công an phường để làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên V.C.B., sinh năm 1990, ngụ Khóm 8, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, đồng thời thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 02 giờ 30 phút, ngày 22/10/2026, V.C.B. điều khiển xe đạp di chuyển qua nhiều tuyến đường vắng, ít người qua lại trên địa bàn phường An Xuyên để tìm kiếm tài sản trộm cắp.

Đối tượng V.C.B. cùng tang vật tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Cà Mau

Khi đến đoạn đường Hồ Tùng Mậu, Khóm 5, phường An Xuyên, đối tượng phát hiện một nhà dân không có người trông coi nên trèo vào bên trong để tháo trộm máy điều hòa (cục nóng). Khi vừa di chuyển ra đường Nguyễn Trãi, đối tượng đã bị lực lượng tuần tra Công an phường phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm nhiều công cụ, phương tiện mà đối tượng mang theo để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tiến hành test nhanh đối tượng V.C.B. có kết quả dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đã được Công an phường An Xuyên lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an phường An Xuyên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản; thường xuyên kiểm tra, gia cố hàng rào, cửa ra vào, khóa cửa cẩn thận khi đi ngủ hoặc vắng nhà; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera giám sát tại những vị trí cần thiết.

Các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất và hộ gia đình cần chú ý bảo quản thiết bị, tài sản có giá trị, không để tài sản ở nơi dễ bị kẻ gian tiếp cận. Khi phát hiện người hoặc hành vi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý; đồng thời tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

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