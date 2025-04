Công an bất ngờ kiểm tra hàng trăm căn hộ, nhà trọ, phát hiện nhiều "bí mật" bên trong

Ngày 28/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính 133 cơ sở lưu trú, 9 cơ sở xoa bóp, 7 tiệm cầm đồ, 6 quán karaoke, 2 cơ sở kinh doanh gas, 165 nhà trọ, căn hộ và 2 lán trại.

Qua kiểm tra, phát hiện 9 cơ sở vi phạm (7 lưu trú, 1 karaoke, 1 xoa bóp). Test nhanh ma túy 212 trường hợp, phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng; 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 2 đối tượng. Người dân tự nguyện giao nộp 4 dao lê mã tấu và 1 dùi cui sắt.

Lực lượng công an kiểm tra khu nhà trọ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kêu gọi quần chúng nhân dân, các cơ sở kinh doanh không bao che, tiếp tay cho tội phạm, vi phạm pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm (qua số điện thoại trực ban hình sự Công an tỉnh 0707.154.777 hoặc Công an cấp xã nơi gần nhất; qua phần mềm ứng dụng VneID trên điện thoại; qua trang Zalo “Kết nối bình yên”, Zalo “Công an tỉnh, xã, phường, thị trấn”; các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở Công an các xã, phường, thị trấn).