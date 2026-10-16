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Công an bất ngờ kiểm tra cửa hàng lúc 10h30, khởi tố Nguyễn Văn Duy SN 2000

Chi Chi
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Nguyễn Văn Duy (sinh năm 2000, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Ngày 16/10/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Duy (sinh năm 2000, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", quy định tại khoản 1, Điều 226, Bộ luật Hình sự. Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 01/10/2026, Công an xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra cửa hàng "Duy Bom", địa chỉ tại xã Phú Bình do Nguyễn Văn Duy làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 974 sản phẩm quần, áo mang nhãn hiệu Adidas, Louis Vuitton và Dior có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Duy. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết quả giám định, toàn bộ 974 sản phẩm nêu trên đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Adidas, Louis Vuitton và Dior đang được bảo hộ. Kết quả định giá xác định tổng giá trị số tang vật tại thời điểm định giá là hơn 330 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Duy cùng tang vật. Ảnh: Bộ Công an

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể sở hữu nhãn hiệu.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

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