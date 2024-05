Công an bắt Danh Út Hiểu - kẻ cầm đầu nhóm đòi nợ thuê

Ngày 3/5, thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá đã tống đạt quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm Danh Út Hiểu (39 tuổi) và Đặng Hoàng Lâm (37 tuổi, cùng ngụ TP.Rạch Giá), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Danh Út Hiểu là người cầm đầu nhóm chuyên bảo kê tụ điểm đánh bạc và đòi nợ thuê.

Các bị can Danh Út Hiểu (ảnh trái) và Đặng Hoàng Lâm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, vào ngày 23/4, anh D.N (trú tại TP Rạch Giá) bị Hiểu, Lâm cùng 2 đối tượng khác gọi điện thoại và yêu cầu anh N trả số tiền 250 triệu đồng mà anh N đã thiếu nợ bà H.T.P.H.

Do không có tiền trả nên anh N hẹn ngày trả nợ sau nhưng không được đồng ý và đe dọa gặp anh N sẽ đánh và đăng hình ảnh lên mang xã hội nhằm làm mất uy tín. Đồng thời yêu cầu anh N đưa số tiền phí 50 triệu đồng cho cả 2 thì sẽ để cho anh N và bà H tự giải quyết tiền nợ với nhau.

Lo sợ bị đánh và đăng hình ảnh lên mạng xã hội nên anh N liên lạc hẹn với Hiểu, Lâm vào khoảng 17h30' cùng ngày gặp tại một quán nước sẽ đưa số tiền 40 triệu đồng trước. Tại đây, sau khi Hiểu đã nhận số tiền 40 triệu đồng của anh N, một đàn em của Hiểu dùng tay đánh vào mặt anh N, sau đó đối tượng Hiểu cùng đồng bọn định bỏ đi thì bị Công an TP Rạch Giá bắt quả tang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá đã thông báo hiện những ai là nạn nhân của các đối tượng nói trên hãy đến trình báo, để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.