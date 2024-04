Tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 1/2024 của UBND tỉnh Bạc Liêu vào chiều 3/4, Đại tá Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công an tỉnh n ày đang tiến hành xác minh thông tin tố giác bà Q.N.B. - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), có hành vi gian dối, mạo danh hụi viên hốt hụi tại các dây hụi do mình làm chủ để chiếm đoạt. Sau quá trình xác minh ban đầu, cơ quan công an đã đề nghị chính quyền địa phương tạm dừng giao dịch tài sản với B.

Trả lời câu hỏi báo chí về tính pháp lý của đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản với bà B. khi mới ở bước xác minh thông tin tố giác (chưa khởi tố), Đại tá Hồ Việt Triều cho rằng: Không riêng trường hợp bà B., mọi công dân khi có tin tố giác, đặc biệt liên quan tới hụi, nếu đủ căn cứ xác định có vị phạm phải tạm phong tỏa tài sản. Giải pháp này nhằm phục vụ điều tra, cũng đảm bảo việc thu hồi tài sản để bồi thường, trả lại người bị hại.

Về dẫn quy định cụ thể, Đại tá Triều nói: “Phải trả lời bằng văn bản, vì không mang tài liệu”.

Đại tá Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trao đổi tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý I/2024.

Trước đó, giữa tháng 3 vừa qua, UBND huyện Hòa Bình có công văn đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản của bà Q.N.B. Văn bản này cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tạm ngưng thực hiện các giao dịch liên quan tới tài sản đất đai (nếu có) của bà B.

Yêu cầu trên được UBND huyện Hòa Bình đưa ra trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh Bạc Liêu, do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, liên quan đến tố giác bà B.