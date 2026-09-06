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Công an Bà Rịa bác tin đồn sai sự thật vụ nam sinh tấn công bạn học

Minh Tuệ
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Công an phường Bà Rịa (TP.HCM) bác thông tin clip học sinh mang hung khí gây thương tích tại một trường THPT trên địa bàn, đồng thời cảnh báo người dân không chia sẻ nội dung chưa kiểm chứng.

Ngày 6/9, Công an phường Bà Rịa (TP.HCM) phát thông báo cảnh báo thông tin sai sự thật về clip ghi lại cảnh học sinh mang hung khí gây thương tích tại trường học trên địa bàn.

Theo công an, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video trích xuất camera ghi lại cảnh học sinh mang hung khí gây thương tích tại trường học, kèm thông tin cho rằng vụ việc xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn phường Bà Rịa. Cơ quan chức năng xác minh và khẳng định thông tin vụ việc xảy ra tại phường Bà Rịa là hoàn toàn sai sự thật.

Những thông tin đăng tải gây hoang mang dư luận

Để bảo vệ môi trường mạng lành mạnh và tránh gây hoang mang dư luận, công an đề nghị người dân tuyệt đối không đăng tải, lan truyền hoặc bình luận về các thông tin, video chưa được kiểm chứng. 

Theo công an, mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; Mỗi người dân hãy là một người dùng mạng xã hội văn minh, có trách nhiệm.

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