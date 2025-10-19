Concert xa tít vẫn rõ từng ánh đèn: Galaxy S25 FE chứng minh đẳng cấp dòng S

Chụp ảnh ở concert tưởng dễ mà hóa ra lại là thử thách không nhỏ. Người biểu diễn liên tục di chuyển, ánh sáng thay đổi nhanh, sân khấu thường có khói, pháo sáng và nhiều đèn màu chồng chéo. Ngồi xa thì khó bắt được biểu cảm; đứng gần lại dễ bị chắn tầm nhìn. Nhiều người giơ máy lên suốt buổi, nhưng khi về xem lại thì ảnh lại mờ, cháy sáng hoặc lệch tông.

Trong bối cảnh nhiều sự kiện âm nhạc hiện nay không cho phép mang theo máy ảnh chuyên dụng, điện thoại gần như là lựa chọn duy nhất để ghi lại khoảnh khắc. Là một người đam mê nhiếp ảnh bằng điện thoại, anh Phạm Thế Hiển đã thử ghi lại trọn vẹn không khí một buổi diễn bằng Galaxy S25 FE. Không có lợi thế về vị trí ngồi hay thiết bị hỗ trợ, anh muốn kiểm chứng xem một chiếc smartphone có thể làm được đến đâu trong bối cảnh ánh sáng phức tạp và chuyển động liên tục.

Ghế nào cũng "hóa ghế VIP" nhờ Galaxy S25 FE

Sự kiện âm nhạc mà anh Hiển tham dự diễn ra tại trung tâm TP.HCM, với sân khấu quy mô lớn, ánh sáng nhiều tầng lớp và hiệu ứng thay đổi liên tục theo tiết tấu nhạc. Đây vốn không phải là điều kiện lý tưởng để chụp ảnh bằng điện thoại, nhất là khi người chụp không ở khoảng cách gần với nghệ sĩ.

Galaxy S25 FE được trang bị cụm ba camera sau, bao gồm cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 3X 8MP. Trong loạt ảnh do anh Hiển thực hiện, máy thể hiện khả năng xử lý ánh sáng khá ổn định: không bị cháy sáng dù nghệ sĩ đứng trước đèn chiếu, màu sắc sân khấu được tái hiện rõ, không lệch tông và không nhiễu quá mức kể cả trong các cảnh nền tối.

Một trong những yếu tố giúp ảnh ổn định là hệ thống xử lý hình ảnh ProVisual Engine - nền tảng kết hợp AI và thuật toán phân tích khung cảnh để cân chỉnh phơi sáng, tái tạo màu sắc và giảm nhiễu. Theo cảm nhận của Hiển, đây là điểm tạo khác biệt rõ nhất so với những lần chụp concert trước bằng điện thoại: "Ánh sáng đổi liên tục, có lúc đèn rọi thẳng vào nhưng ảnh vẫn giữ được mặt sáng đều, không mất chi tiết."

Khả năng zoom quang 3X cũng phát huy tác dụng rõ khi muốn bắt cận gương mặt nghệ sĩ mà không cần phải chen lên sát sân khấu. Với những người đam mê chụp ảnh bằng điện thoại, yếu tố này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh đông người và thời gian diễn ra nhanh. "Tôi không đứng quá gần sân khấu, nhưng vẫn bắt được rõ thần thái của ca sĩ, kể cả trong những khoảnh khắc chuyển động nhanh," anh chia sẻ.

Với Galaxy S25 FE, anh cho rằng không cần có vị trí đẹp hay thiết bị cồng kềnh để có được những tấm ảnh đáng giữ - điều mà trước đây anh hiếm khi cảm thấy yên tâm khi chỉ mang theo điện thoại.

Hậu kỳ như dân chuyên ngay trên thiết bị

Chụp ảnh, với Phạm Thế Hiển, mới chỉ là một nửa của quá trình sáng tạo. Bởi sau đó, anh dành thời gian xem lại từng khung hình, chọn ra khoảnh khắc đắt giá và chỉnh sửa để có được tác phẩm hoàn thiện nhất.

Galaxy S25 FE là mẫu smartphone với mức giá dễ tiếp cận nhất được tích hợp Galaxy AI, cho phép người dùng thực hiện hàng loạt thao tác hậu kỳ ngay trên máy. Trong đó, tính năng Hậu kỳ sáng tạo (Generative Edit) đặc biệt hữu ích trong bối cảnh sân khấu đông người. "Chụp ở concert thì dễ bị lọt tay người khác, điện thoại hay vật cổ động vào khung hình. Điều tuyệt vời là tính năng xóa vật thể trên Galaxy S25 FE hoạt động rất tốt."

Một điểm cộng khác là Audio Eraser, giúp loại bỏ tạp âm xung quanh khi quay video - như tiếng nói chuyện của người bên cạnh hay tiếng quạt thông gió trên sân khấu. Ngoài ra, Auto Trim hỗ trợ người dùng chọn ra khoảnh khắc đáng giữ trong video, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chỉnh sửa nếu muốn chia sẻ nhanh lên mạng xã hội sau show.

Điều đáng nói là toàn bộ thao tác này được thực hiện trực tiếp trên điện thoại, không cần cài thêm ứng dụng bên thứ ba hay đưa ảnh về máy tính. Với người đam mê chụp ảnh bằng điện thoại, việc có thể xử lý hậu kỳ ngay sau khi chụp - đặc biệt với những chi tiết khó - là một trải nghiệm hiếm khi thấy ở các thiết bị cùng tầm.

"Tôi quen chỉnh ảnh bằng phần mềm chuyên nghiệp trên máy tính, nên biết rõ từng bước cần làm khi muốn xử lý một chi tiết phức tạp," anh Hiển chia sẻ. "Nhưng với Galaxy S25 FE, những thao tác đó đã được tinh giản hoàn toàn - chỉ vài chạm là có thể cho ra kết quả tương đương, ngay trên điện thoại."

Với anh Hiển, một bức ảnh đẹp không chỉ đến từ ánh sáng hay bố cục, mà còn ở việc người chụp hiểu được câu chuyện phía sau khoảnh khắc. "Có lúc tôi không rõ ca sĩ là ai, hay ca khúc đang hát có gì đặc biệt - vậy là tôi hỏi Gemini Live. Không cần chuyển app, chỉ cần nói hoặc giơ máy lên là có câu trả lời ngay." Anh cho biết mình cũng thường dùng cách này khi chụp ảnh đường phố, để tìm hiểu nhanh về một địa danh, công trình cũ hay biểu tượng văn hóa bắt gặp trên đường mà mình chưa từng nghe đến.

Dù không chuẩn bị thiết bị chuyên dụng, không có lợi thế về vị trí ngồi hay ánh sáng, Phạm Thế Hiển vẫn có được loạt ảnh và video khiến anh hài lòng - không chỉ về mặt kỹ thuật, mà còn ở cách chiếc máy đồng hành trọn vẹn với quá trình sáng tạo của anh, từ lúc bấm máy đến khi chỉnh sửa và chia sẻ.

"Tôi từng trải nghiệm nhiều dòng điện thoại khác nhau, nhưng Galaxy S25 FE thực sự là lựa chọn đáng giá trong phân khúc cận cao cấp," anh Hiển nhận xét. "Nó mang lại hiệu năng và khả năng chụp ảnh vượt ngoài mong đợi – đủ để tôi sáng tác và hoàn thiện mọi thứ chỉ trong một thiết bị."

