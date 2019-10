Con vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý là sinh vật kỳ dị cực hiếm trên thế giới

Tối 3.10, Báo Lao Động đăng tải hình ảnh và clip do ngư dân cung cấp về con vật kỳ lạ xuất hiện ở vùng biển Phú Quý (Bình Thuận). Con vật đã khiến nhóm người dân đi lặn biển hốt hoảng, phải dừng tàu để rải vàng mã, thắp nhang.

Con vật lạ này dài gần 1m, đầu giống rùa nhưng có viên bi ở trên (hình như là mắt) và phần sau như một chiếc áo dài màu trắng (2 cánh).

Your browser does not support the video tag. Video con vật lạ giống tà áo dài xuất hiện ở đảo Phú Quý. Video: Nhiệt Băng

Sau khi thông tin được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đưa ra các phỏng đoán về con vật này.

Theo nhà nghiên cứu Huỳnh Đức Lư - Viện Hải Dương học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), qua hình ảnh Báo Lao Động đăng tải về con vật lạ ở đảo Phú Quý , có thể thấy nó khá giống với loài mực phủ (bạch tuộc).

Cũng theo ông Lư, hiện những hình ảnh, clip về con vật này đã được Viện Hải Dương học gửi tới các chuyên gia để xin ý kiến.

Còn theo một chuyên gia nghiên cứu về sinh vật biển, thì hình ảnh "con vật lạ như tà áo dài" giống loài bạch tuộc chăn (tên khoa học: Tremoctopus) là một chi bạch tuộc trong họ Tremoctopodidae.

Loài bạch tuộc chăn đã từng được phát hiện ở một số nơi trên thế giới. Ảnh: Brut

Bạch tuộc chăn là một trong những sinh vật kỳ dị và hiếm trên thế giới. Chúng có một chiếc màng khổng lồ dễ khiến người ta lầm tưởng chúng là những cái chăn khổng lồ biết di chuyển. Đó cũng là lý do loài bạch tuộc này có tên gọi là bạch tuộc chăn.

Bạch tuộc chăn sở hữu 2 chiếc tua dài bất thường, gắn liền với nó là 1 chiếc màng. Ngoài ra, nó cũng có những chiếc tua bình thường khác.

Loài bạch tuộc này có tới ba trái tim, một cái mỏ giống như con vẹt. Nước bọt của bạch tuộc chăn có chứa nọc độc. Loài này có khả năng thay đổi màu sắc và kết cấu da dễ dàng và nhanh chóng.

Khi bạch tuộc chăn cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ xòe cái màng để tự vệ và đo độ lớn với đối thủ.

Con bạch tuộc chăn được phát hiện tại Philippines vào tháng 6.2019.

Trước đó, vào tháng 6.2019, một thợ lặn cũng đã tình cờ phát hiện hai con bạch tuộc chăn ở vùng biển ngoài khơi tỉnh đảo Romblon của Philippines.