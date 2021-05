Con trai vừa thắng giải Đạo diễn tại Mỹ của NSND Hồng Vân: Ngoan ngoãn, tài giỏi, yêu cha dượng như cha đẻ

Hồng Vân và Lê Tuấn Anh là cặp nghệ sĩ yêu nhau từ khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu. Lúc ấy, Hồng Vân nổi tiếng xinh đẹp, duyên dáng, thông minh và hoạt ngôn nên được nhiều người theo đuổi.

Trong khi, Lê Tuấn Anh lại thu hút người khác giới với vẻ điển trai lãng tử. Họ phải lòng nhau sau khi được mời diễn chung trong MV "Thiên thai" của một nữ ca sĩ.

Gia đình hạnh phúc cách đây nhiều năm của NSND Hồng Vân.

Tuy nhiên, mối tình của họ bất ngờ bị gián đoạn chỉ sau một lần giận dỗi của Hồng Vân. Được biết, khi thấy người yêu chở một người bạn gái khác, chưa hỏi rõ nguyên nhân, Hồng Vân đã quyết định đường ai nấy đi. Chính chị cũng nuối tiếc chỉ vì phút giận hờn nông nổi mà họ để lỡ nhau những 10 năm.

Sau đó chị kết hôn với người đàn ông khác, họ có 2 con chung nhưng rồi đường ai nấy đi. Khi gặp lại Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân đã quyết định gắn bó và hiện tại họ có một gia đình hạnh phúc dù vấp phải chuyện con chung con riêng. Để giải quyết những khúc mắc chung riêng ấy, Lê Tuấn Anh luôn khéo léo ứng xử để 2 con của vợ không cảm thấy xa cách.

Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên (Trê Phi) là cậu con trai riêng của NSND Hồng Vân và chồng trước đã có những tâm sự thật về người cha dượng của mình.

Chia sẻ với Zing, Khôi Nguyên nói: "Ba Tuấn Anh dạy tôi rất nhiều điều, có những điều chỉ có những người đàn ông mới có thể hiểu. Tôi rất ngưỡng mộ ba và cảm thấy hạnh phúc khi là con trai của ba".

NSND Hồng Vân và con trai.

Sở dĩ, Khôi Nguyên hay Hoàng Châu đều gọi nghệ sĩ Lê Tuấn Anh là "ông bụt" vì như Hồng Vân chia sẻ: "Anh chỉ quan sát thôi cũng biết tụi nhỏ thiếu hay thích thứ gì. Quần áo anh mua vừa hợp sở thích mà size cũng đúng y ba đứa con".

Sự chăm sóc tỉ mỉ không phân biệt con chung con riêng chính là bí quyết để gia đình anh chị dung hòa và sống hạnh phúc bên nhau trong rất nhiều năm qua.

Nói về cách yêu thương của nghệ sĩ Tuấn Anh, đạo diễn Khôi Nguyên tâm sự: "Không phải là ba không thể hiện tình cảm mà là cách thể hiện tình cảm của người cha khác với người mẹ.

Những chuyện khó khăn thì tôi cố gắng tự giải quyết, đến khi không tìm được lối ra thì sẽ tâm sự với mẹ. Nhưng mà khi thích cái gì, muốn xin gì, tôi sẽ tìm đến ba vì ba giống như ông bụt vậy".

Nhờ có sự yêu thương không phân biệt con chung con riêng ấy nên Khôi Nguyên đã có được cuộc sống lẫn sự nghiệp thăng hoa. Mới đây, anh bất ngờ thắng giải đạo diễn ở Mỹ và trở thành niềm tự hào của NSND Hồng Vân.

Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh luôn là "ông Bụt" trong mắt con trai riêng của vợ.

Cụ thể, phim "Nostalgia" do Khôi Nguyên đạo diễn chiến thắng hạng mục Đạo diễn phim ngắn đầu tay xuất sắc nhất được vinh danh tại hạng mục Hình ảnh đẹp nhất và lọt Top 15 chung cuộc Phim ngắn xuất sắc nhất của giải Los Angeles Film Awards tháng 4/2021.

Trước đó, phim này cũng thắng đậm ở New York Film Festival tháng 3/2021 với 4 hạng mục: Hình ảnh đẹp nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Ánh sáng đẹp nhất, trở thành phim thắng nhiều hạng mục New York Film Festival nhất tháng đó. Khôi Nguyên chia sẻ với 4 giải tháng này, anh cầm chắc suất tham gia tranh giải New York Film Festival thường niên.

Ngay khi có thông tin này, nhiều người tò mò về Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên, được biết anh sinh năm 1997.

Chàng trai này theo học ngành đạo diễn khoa Điện ảnh Cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge trực thuộc hệ thống ĐH Chapman (California, Mỹ). Trước đó, anh tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh của trường Cao đẳng Fullerton ở California.

Vẻ ngoài điển trai của đạo diễn trẻ 24 tuổi, - niềm tự hào của gia đình NSND Hồng Vân.

Không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực phim ảnh, Khôi Nguyên có năng khiếu âm nhạc. Với chiều cao ấn tượng cùng gương mặt sáng sân khấu, con trai NSND Hồng Vân được coi là gương mặt triển vọng của gia đình có truyền thống nghệ thuật này. Anh đã đem lại niềm tự hào cho cha mẹ.

Điều đặc biệt được chính Khôi Nguyên tiết lộ mới đây, bộ phim anh vừa đoạt giải có sự giúp sức của cha dượng Lê Tuấn Anh. Tình cảm yêu thương, săn sóc chu đáo từ cuộc sống lẫn công việc của người cha thứ 2 này đã giúp anh vững bước trên con đường nghề.

Cách đây ít lâu, Khôi Nguyên đã dành lời cảm ơn đến nghệ sĩ Lê Tuấn Anh, anh viết: "Bây giờ con tự trải nghiệm, tự đối diện với cuộc sống ít có cha ở đó hơn nhưng con biết lúc nào cha cũng dõi theo con.

Con muốn gửi lời cảm ơn cha về sự săn sóc và dõi theo thầm lặng của cha. Nhờ có cha mà con mới có được ngày hôm nay. Cảm ơn cha".

