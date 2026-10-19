Con trai út SN 2009 của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam: Là người Việt Nam đầu tiên dự FIA F4 World Cup, du học sinh tại Mỹ

Ben Anh Nguyễn là con út của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - cặp đôi nổi tiếng được đông đảo công chúng ngưỡng mộ về tài năng.

Đua xe công thức gần như không quá phổ biến tại Việt Nam bởi đây là bộ môn thể thao đòi hỏi mức đầu tư tốn kém về tài chính và sự kiên trì tập luyện của người chơi. Thế nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, một tay đua trẻ đã xuất hiện liên tiếp tại nhiều giải đấu khu vực, quốc tế và giành được không ít thành tích đáng tự hào, đặt dấu ấn đầu tiên cho Việt Nam ở bộ môn tốc độ này. Đó chính là Ben Anh Nguyễn - Á Quân tại Formula Trophy Malaysia 2026 - diễn ra hồi đầu tháng 10 vừa qua. Một tin vui khác, anh cũng là tay đua Việt Nam đầu tiên sẽ chính thức tham gia giải FIA F4 World Cup 2026, diễn ra từ ngày 19 đến 22/11 tại Macao.

Ben Anh Nguyễn

Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện FIA F4 World Cup

FIA F4 World Cup Entry List năm nay quy tụ 24 tay đua trẻ xuất sắc của thế giới, trong đó Ben Anh Nguyễn (17 tuổi), xe số 3, thuộc đội Evans GP. Anh sẽ phải tranh tài khốc liệt với nhiều ‘hạt giống’ nổi trội như Luka Sammalisto - vô địch F4 Italy 2026; Dries Van Langendonck - vô địch F4 Anh 2026, thuộc chương trình đào tạo của McLaren; Kasper Schormans - đang dẫn đầu F4 Tây Ban Nha; các học viên của Red Bull, Mercedes-AMG và Williams…

“Guia Circuit có chiều dài 6,12km, là một trong những đường phố khắc nghiệt nhất thế giới, với các khúc cua hẹp, tường chắn sát mép đường và chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể kết thúc cuộc đua. Vì thế, mục tiêu lớn nhất của tôi là học đường đua, chạy sạch và về đích, chứ không đặt nặng thành tích. Việc có mặt trên vạch xuất phát đã là một dấu mốc của đua xe công thức Việt Nam cũng như bản thân tôi”, Ben Anh Nguyễn cho biết.

Ben Anh Nguyễn lấy tên thật Nguyễn Hoài Nam Anh khi có tên thi đấu tại FIA F4 World Cup 2026 vào tháng 11 tới tại Macao.

So với các tay đua tiềm năng tại FIA F4 World Cup Entry List 2026, Ben Anh Nguyễn là người ít kinh nghiệm khi chỉ mới bước chân vào bộ môn đua xe công thức chuyên nghiệp được khoảng 2 năm. Vì thế, anh cố gắng tập trung rèn thể lực, học đường đua, tập luyện chăm chỉ để có thể hoàn thành chặng đua mà không mắc bất cứ lỗi lớn nào.

Trước khi trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam tại FIA F4 World Cup Entry List 2026, Ben Anh Nguyễn từng đoạt một số thành tích: hai lần đứng lên bục vinh danh với Á Quân và top 3 F4 tại Formula Trophy Malaysia 2026 (diễn ra hồi đầu tháng 10), tham gia F4 BlackArts Racing tại Malaysia 2025, F4 tại Abu Dhabi 2025… Ở Việt Nam, anh từng vô địch hạng 4SS SPRINT tại giải đua Go-kart 2024. Hiện tại, anh là sinh viên năm đầu tiên ngành Kỹ thuật đua xe của Đại học Purdue (Mỹ).

Profile khủng của tay đua Ben Anh Nguyễn

Không ít người bất ngờ khi biết Ben Anh Nguyễn (tên thật: Nguyễn Hoài Nam Anh) là con út của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - cặp đôi nổi tiếng được đông đảo công chúng ngưỡng mộ về tài năng. May mắn sinh ra trong một gia đình khá giả về kinh tế nhưng từ nhỏ bố mẹ đã giáo dục Ben một cách nghiêm khắc. Từ lúc 5-6 tuổi, anh đã thể hiện rõ đam mê với xe đua khi biến phòng của mình thành nơi trưng bày bộ sưu tập xe mô hình. Theo năm tháng, sở thích này càng lớn dần. Anh load sách xe trên mạng và tự chọn lọc các kiến thức để soạn ra cuốn sách riêng, thậm chí còn sử dụng tiền lì xì để lắp đặt cả hệ thống mô phỏng đua xe công thức trong phòng riêng và tự tập luyện hàng ngày trong rất nhiều năm.

Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Hoài Nam luôn ở bên cổ vũ mỗi lần con đi thi đấu

Tôn trọng sở thích của Ben, bố mẹ khuyến khích anh theo đuổi đam mê về đua xe và tạo điều kiện để anh tập luyện nghiêm túc. Bản thân Ben cũng dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về quy trình, công nghệ sản xuất xe Kart, tự mày mò chế tạo xe đua, các phương thức cải tiến tốc độ cho các loại xe hay làm thí nghiệm liên quan đến khí động học. Anh còn tham gia học hè lớp 10 tại UCLA Mỹ - Đại học California, một trong những ngôi trường đại học lâu đời, uy tín và nổi tiếng nhất nước Mỹ để có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về xe đua.

Năm 15 tuổi, Ben Anh Nguyễn có thành tích đầu tiên khi vượt qua 100 tay đua để giành chức vô địch hạng 4SS SPRINT tại giải Go-kart 2024. Khi có cơ hội thi đấu ở khu vực Đông Nam Á, anh luôn có bố mẹ theo sát cổ vũ và tư vấn chiến lược. Ben tiết lộ, chính ba anh - doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - đã giúp anh có cơ hội được đào tạo chuyên nghiệp bởi một người thầy giỏi - Alex Young, tay đua F1 đầu tiên của Malaysia. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, anh ngày càng tiến bộ. Đến năm 2026, anh quyết định chuyển từ đội F4 BlackArts Racing sang Evans GP để có cơ hội thi đấu Abu Dhabi và Formula Trophy Malaysia. “Ở môn thể thao này, chọn đúng đội và đúng người thầy ngay từ đầu quyết định rất nhiều đến việc tay đua tiến bộ nhanh hay chậm. Có thể nói, nếu không có sự đồng hành quyết liệt của ba Nam và sự ủng hộ tuyệt đối của mẹ Hương, tôi đã không thể thực hiện được giấc mơ của mình. Ba mẹ đã đi cùng tôi trên mọi hành trình, để tôi tự tin và chuyên tâm vào chuyên môn”, anh nói.

Vừa du học vừa theo đuổi giấc mơ đua xe công thức

Hiện tại, Ben Anh Nguyễn là sinh viên năm đầu tiên của ngành Kỹ thuật đua xe, Đại học Purdue (bang Indianapolis, Mỹ). Anh chọn ngành về khí động học bởi muốn “hiểu và làm chủ chiếc xe”, đồng thời nuôi giấc mơ có thể chế tạo một chiếc xe theo đúng mong muốn của bản thân. Anh lên đường sang Mỹ du học từ tháng 8/2026 và chọn ở ký túc xá của trường, thay vì sống bên ngoài. Mặc dù có hai anh trai cũng ở Mỹ - anh cả Nam Thanh làm việc tại bộ phận Al của Facebook tại New York; anh thứ Nam Khánh học tập ở Boston - nhưng Ben hoàn toàn tự lập trong cuộc sống. Anh chủ động học một số kỹ năng như nấu ăn… để có thể chăm sóc tốt cho bản thân ở môi trường nước ngoài.

Ben tiết lộ, anh chọn sống ở ký túc xá của trường là bởi trong khuôn viên có hệ đua xe mô phỏng hiện đại. Sau những giờ học trên trường, anh thường dành thời gian rèn luyện và nghiên cứu các đường đua trên thế giới qua mô phòng để tích lũy kiến thức. “Trước khi du học, tôi chưa có khả năng đọc dữ liệu và phản hồi với kỹ sư, nhưng hiện tại, tôi đã có thể làm được. Một năm trước, tôi chỉ nói được ‘xe thiếu bám ở cua này’, còn bây giờ tôi có thể chỉ ra vấn đề nằm ở pha vào cua, giữa cua hay ra cua, và vì sao. Một phần kỹ năng đó có được nhờ việc học kỹ thuật ở trường. Người xem nhìn bảng kết quả sẽ không thấy được điều này, nhưng nó giúp tôi tiến bộ nhanh hơn trong thời gian ngắn hơn”, anh tâm sự.

Vừa duy trì việc học vừa tham gia các giải đua F4, Ben Anh Nguyễn cho rằng, đó vừa là áp lực nhưng cũng là cách giúp anh trưởng thành nhanh nhất. Anh chủ động trao đổi với các giáo viên, tham vấn lịch đua thế giới, sau đó làm việc với nhà trường để có thể hoàn thành tốt cả hai vai trò. Anh cũng xác định, sau khi hoàn thành cuộc đua tại FIA F4 World Cup ở Macao vào tháng 11, anh sẽ chấm dứt F4 để nâng hạng USF 2000 tại Mỹ và F3.