HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT VinFast

Ngọc Điệp
|

Phạm Nhật Quân Anh hiện đang là Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, và CTCP Công nghiệp Vinmetal Hà Tĩnh (Vinmetal Hà Tĩnh) và Thành viên Hội đồng quản trị VinFast.

Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT VinFast - Ảnh 1.

VinFast Auto Ltd. công bố Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast. Quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Hội đồng Quản trị Công ty VinFast đã thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày 23/5/2026 thay thế cho bà Lê Thị Thu Thủy. Đây là bước đi được kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, có kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực, đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên quy mô toàn cầu của VinFast.

Bà Lê Thị Thu Thủy sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và không tham gia Hội đồng Quản trị để tập trung cho các mục tiêu quan trọng của tập đoàn Vingroup - cổ đông lớn của VinFast, nơi bà đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch.

Ông Phạm Nhật Quân Anh chia sẻ: “Tôi rất vinh dự đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast. Trong những năm qua, VinFast đã thành công xây dựng nền tảng phát triển vững chắc , chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với các ưu tiên chiến lược dài hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực vận hành toàn cầu cũng như trải nghiệm khách hàng. Tôi mong muốn đồng hành cùng ban lãnh đạo để đưa VinFast bước sang giai đoạn phát triển mới ”.

Ông Phạm Nhật Quân Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University). Ông từng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Điều hành tại Công ty Cổ phần Vinpearl trong giai đoạn 2017-2019. Đây là giai đoạn ông tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực quản trị vận hành, phát triển hệ thống và hoạch định chiến lược.

Kể từ khi gia nhập VinFast vào tháng 2/2019, ông Phạm Nhật Quân Anh đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở tất cả các lĩnh vực từ Phát triển xe, Sản xuất tới Kinh doanh, Hậu mãi, bao gồm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi Toàn cầu, Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng, trước khi đảm nhận các vị trí hiện tại. Với kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực và tư duy vận hành chiến lược, ông đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của VinFast từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Tags

VINFAST

Phạm Nhật Quân Anh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch VinFast

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại