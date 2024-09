Theo dữ liệu mà PV ghi nhận được, Công ty TNHH Unee do ông Võ Quốc Lợi làm Chủ tịch HĐQT đã thông báo tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Được biết, doanh nghiệp này thành lập tháng 5/2020. Trước khi tạm nghỉ kinh doanh, công ty có trụ sở tại số 92A, Lô 1, ấp 5, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Long An.



Ông Võ Quốc Lợi sinh năm 1988, là con trai trưởng của Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm Võ Quốc Thắng (hay còn gọi là bầu Thắng). Ông Lợi có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Anh Quốc. Ông được giới thiệu có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ông Võ Quốc Lợi

Ngoài công ty riêng Unee, ông Lợi còn tham gia điều hành công ty trong hệ sinh thái của gia đình với việc giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tâm - Miền Trung.

Ông Võ Quốc Lợi từng giữ chức Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) từ 4/1/2021 đến tháng 4/2022. Dù không còn tham gia điều hành nhưng tính đến hết tháng 6/2024, ông Lợi vẫn nắm giữ 4,69% cổ phần Kienlongbank, tương đương 17,1 triệu cổ phiếu KLB.

Ông Võ Quốc Lợi cũng được biết đến là một trong ba cổ đông góp vốn thành lập Công ty cổ phần cà phê Ông Bầu, công ty sở hữu chuỗi cà phê Ông Bầu.

Theo đó, Cà phê Ông Bầu được thành lập vào ngày 25/11/2019. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, quận 4, TP.HCM. Đây cũng là trụ sở của Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nutifood.

Ban đầu công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Chủ tịch HĐQT đồng thời nắm giữ 51% cổ phần là bà Trần Thị Kim Oanh (sinh năm 1979). Tại thời điểm góp vốn vào cà phê Ông Bầu, bà Trần Thị Kim Oanh là thành viên ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cà phê Phước An. Cà phê Phước An do ông Trần Thanh Hải (Nutifood) là Chủ tịch HĐQT.

Hai cổ đông còn lại gồm ông Võ Quốc Lợi nắm 24,5% vốn và bà Đoàn Hoàng Anh (con gái bầu Đức) góp 24,5% vốn.

Đến tháng 7/2023, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 134,5 tỷ đồng. Theo thông tin về thuế tại thời điểm này công ty có 10 lao động.

Hiện nay, ông Võ Quốc Lợi còn là Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF). Ông Lợi cũng nắm giữ 4,34 triệu cổ phiếu TTF, tương đương 1,1% cổ phần.

Ngoài ra, ông Lợi còn từng là Thành viên HĐQT Công ty TNHH Yamato, thành viên thuộc Tập đoàn Đồng Tâm.