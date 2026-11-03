Con trai Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu đẹp quá sức tưởng tượng

Ngoài đường nét ngũ quan trên gương mặt, khí chất của con trai Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu cũng khiến cho cả mạng xã hội phải ồn.

Cậu bé Tiểu Tinh Tinh - con trai Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy, từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mới đây, màn lộ diện của nhóc tỳ 10 tuổi này lại tiếp tục khiến cả mạng xã hội phải ồn.

Theo nguồn tin, Trần Nghiên Hy vừa gây chú ý lớn sau khi khoe ảnh chụp cùng quý tử đầu lòng. Trong ảnh, Tiểu Tinh Tinh khiến công chúng phải trầm trồ trước ngũ quan cực phẩm, nét nào ra nét nấy cùng thần thái ngời ngời hệt như 1 người mẫu nhí.

Dù đôi mắt Tiểu Tinh Tinh đã được Trần Nghiên Hy che chắn bằng sticker nhưng bấy nhiêu đó cũng không thể giấu đi được những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu bé. Làn da trắng ngần, sống mũi cao thẳng tắp càng làm tôn lên trọn vẹn nhan sắc điển trai của con trai Trần Nghiên Hy, không ngoa khi nói rằng cậu bé hứa hẹn sẽ trở thành 1 mỹ nam vạn người mê trong tương lai.

Bên cạnh ngũ quan cuốn hút, điều góp phần làm nên sức hút mạnh mẽ cho Tiểu Tinh Tinh chính là khí chất “không phải dạng vừa” của cậu bé. Ở lứa tuổi mà nhiều đứa trẻ khác vẫn còn tỏ ra hiếu động, tinh nghịch hay bẽn lẽn trước ống kính thì con trai Trần Nghiên Hy lại có thể mang đến 1 phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh và cực kỳ cool ngầu.

Nhìn tổng thể, Tiểu Tinh Tinh không giống như đang chụp 1 tấm ảnh đời thường với mẹ. Thay vào đó, cậu bé lại khiến công chúng liên tưởng tới 1 người mẫu nhí đang thực hiện bộ ảnh cho tạp chí thời trang theo phong cách streetwear. Cậu nhóc sinh năm 2016 dễ dàng làm chủ khung hình, tỏa sáng với vẻ ngoài sành điệu và cực “swag”.

Tiểu Tinh Tinh không chỉ thừa hưởng trọn vẹn những đặc điểm ngoại hình nổi bật từ bố mẹ mà còn gây ấn tượng với thần thái tự tin trước ống kính. Ảnh: 163

Tiểu Tinh Tinh thu hút sự chú ý nhờ đường nét ngũ quan cực sắc nét trên gương mặt. Bên cạnh đó, nụ cười của cậu bé cũng làm cho khán giả thích thú ngắm nhìn. Chỉ sau thời gian ngắn, hình ảnh 2 mẹ con đứng chung khung hình đã trở nên viral trên mạng xã hội xứ Trung. Ảnh: 163

Đây không phải lần đầu con trai Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu gây sốt nhờ ngoại hình điển trai tuấn tú. Còn nhớ hồi tháng 8 năm nay, Trần Nghiên Hy đã phủ kín mạng xã hội sau khi chia sẻ loạt ảnh từ chuyến du lịch Thái Lan mới đây cùng cậu con trai 10 tuổi. Trong loạt hình, 2 mẹ con nắm tay nhau đi dạo, cùng tạo dáng cực ngầu và thưởng thức các món ăn vặt tại Bangkok.

Đặc biệt, nhiều khán giả khi ấy đã đổ dồn sự chú ý vào diện mạo của quý tử nhà Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu. Đứng ngay cạnh Trần Nghiên Hy, cậu bé trông cao hơn phần vai của mẹ. Không khó để nhận ra những nét bầu bĩnh trẻ thơ trên gương mặt Tiểu Tinh Tinh hiện đang dần mất đi, và thay vào đó là vẻ thiếu niên bắt đầu lộ rõ.

Lúc trước, ngũ quan Tiểu Tinh Tinh thường được nhận xét là giống hệt bố mình. Nhưng tới nay khi các đường nét cậu bé đã dần lộ ra rõ ràng hơn, nhiều khán giả lại kết luận rằng nửa phần dưới khuôn mặt của nhóc tỳ này bỗng trở nên ngày càng giống với Trần Nghiên Hy hơn. Khi Tiểu Tinh Tinh cười tươi, dễ dàng nhận ra độ cong của khóe miệng, đôi gò má đầy đặn và má lúm đồng tiền cực duyên của cậu bé trông rất giống với mẹ mình. Trong khi đó, sống mũi cao thẳng tắp, hàng lông mày cuốn hút cùng đôi mắt của Tiểu Tinh Tinh lại được thừa hưởng trọn vẹn từ Trần Hiểu. Khi đeo kính râm, cậu bé là “phiên bản mini” điển trai của Trần Hiểu, nhưng khi tháo kính ra mỉm cười rạng rỡ, nhóc tỳ 10 tuổi lại lập tức trở thành Trần Nghiên Hy thu nhỏ.

Hồi tháng 8, Tiểu Tinh Tinh gây sốt với màn lộ diện bên mẹ mình. Trước ống kính, cậu bé 10 tuổi bừng sáng nhờ visual cực điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Ảnh: Sohu

Tiểu Tinh Tinh khi đó đã cao hơn phần vai của mẹ mình. Ảnh: Sohu

Tiểu Tinh Tinh giống cả bố lẫn mẹ, là quý tử nhà sao đẹp hàng đầu Cbiz ở thời điểm hiện tại. Ảnh: 163

Cậu bé còn được khen là đẹp trai hơn cả bố - Trần Hiểu. Ảnh: Sohu

Sau khi ly hôn Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy hạn chế hoạt động nghệ thuật, lui về làm kinh doanh và tập trung chăm sóc con trai. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, đọc sách, cùng con tham gia các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên - 1 lựa chọn sống chậm, đúng với tinh thần chữa lành hậu đổ vỡ.

Tiểu Tinh Tinh hiện đã được hơn 10 tuổi, và trong những năm gần đây, cậu bé luôn là tâm điểm trong các dịp đặc biệt của mẹ. Có thể thấy, dù không còn là 1 gia đình trọn vẹn như trước, nhưng tình yêu thương và sự hiện diện đủ đầy của người mẹ vẫn là chốn an toàn vững chắc cho cậu bé.

Bé Tiểu Tinh Tinh vẫn nhận được tình yêu thương đầy đủ dù bố mẹ đã ly hôn. Ảnh: Sohu

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy quen nhau khi đóng Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong tác phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Thần Điêu Đại Hiệp 2014. Trần Hiểu từng cho biết anh yêu thầm Trần Nghiên Hy, theo đuổi cô sau khi phim kết thúc. Năm 2015, nam diễn viên thuê đúc tượng Tiểu Long Nữ để làm quà cầu hôn Trần Nghiên Hy. Cặp sao kết hôn tại Bắc Kinh hồi tháng 7/2016, đón con trai đầu lòng Tiểu Tinh Tinh nửa năm sau đó.

Tưởng chừng sẽ bên nhau mãi mãi, ấy vậy mà cuối cùng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy lại chia tay nhau theo cách “cơm không lành canh không ngọt”. Theo “đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ tiết lộ, sau khi đưa ra yêu cầu ly hôn, Trần Hiểu đã dọn hết đồ đạc, rời nhà đi và còn chặn tất cả các phương thức liên lạc của Trần Nghiên Hy. Nam diễn viên sống ly thân với vợ suốt 1 năm trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, thậm chí chấp nhận không gặp mặt con lấy 1 lần trong suốt thời gian đó. Hiện tại, cậu bé Tiểu Tinh Tinh cũng do Trần Nghiên Hy nuôi dưỡng.