Con trai thú nhận "quỵt" tiền của cô bán bánh cuốn tận 3 lẩn, mẹ nghe xong có pha ứng xử 10 điểm, gây bão MXH

Trong hành trình làm cha mẹ, có những tình huống của con cái buộc người lớn phải chọn cách ứng xử thật rõ ràng, nếu không muốn một lỗi nhỏ hôm nay trở thành thói quen xấu ngày mai.

Mới đây, một bà mẹ chia sẻ câu chuyện về cậu con trai khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Theo lời chị, cô giáo dặn con mua kẹo lên lớp mời bạn. Khi mẹ hỏi tiền đâu để mua, cậu bé thú nhận đã “ăn quỵt” tiền của chị bán bánh cuốn… tới ba lần để có tiền đãi bạn. Nghe xong, người mẹ vừa giận vừa lo. “Cỡ này ăn tới 3 lần thì dễ gì cô bánh cuốn không nghĩ mẹ xúi”, chị viết

Và rồi cậu bé phải nhận một trận đòn nhớ đời, kèm lời nhắc: mẹ đã dạy không được lấy đồ của người khác mà vẫn dám làm.Bức ảnh chị đăng kèm theo là tờ giấy con viết lời xin lỗi gửi “cô chú”, trong đó cậu bé thừa nhận lỗi, xin giữ lại tiền 3 lần ăn quỵt để từ giờ tự đi trả dần, và nhờ cô chú ghi số điện thoại để mẹ tiện liên hệ. Bên dưới là tờ 100.000 đồng và 50.000 đồng đặt ngay ngắn.

Bức ảnh cùng câu chuyện gây sốt

Nhiều người xem xong đã nhận xét: “Một pha xử lý mẫu mực”. Không ít ý kiến khen người mẹ dạy con rõ ràng, không bao che, không bênh vực sai trái. Họ cho rằng điều quan trọng nhất là giúp trẻ hiểu ranh giới đúng sai. Một hành vi “ăn quỵt” tưởng nhỏ nhưng bản chất là lấy của người khác mà không trả. Nếu cha mẹ xuê xoa, trẻ rất dễ hình thành tâm lý “không ai biết đâu” hoặc “chuyện nhỏ mà”. Việc yêu cầu con viết thư xin lỗi, hoàn trả tiền và chịu trách nhiệm là cách để trẻ học về hậu quả hành vi, thay vì chỉ sợ đòn.

Tuy nhiên, bên cạnh lời khen, cũng có ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đánh con không phải giải pháp tối ưu, bởi nỗi sợ có thể khiến trẻ giấu lỗi tinh vi hơn thay vì thực sự nhận thức. Có người còn băn khoăn: “Sao không dạy con kỹ hơn từ đầu để xảy ra chuyện ba lần?”, hoặc “Chuyện xấu trong nhà không nên đưa lên mạng”.Ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh phản bác quan điểm này.

Họ mỗi gia đình có một cách dạy con khác nhau. Điều đáng quý là người mẹ không che giấu sai lầm, không tô hồng hình ảnh con mình. Việc chia sẻ câu chuyện, nếu với tinh thần chân thành, có thể giúp cha mẹ khác rút ra điều gì đó cho riêng mình. Không ai nuôi con hoàn hảo; quan trọng là khi con sai, ta chọn im lặng cho qua hay nghiêm túc uốn nắn.

Thực tế, nuôi dạy con luôn là hành trình vừa yêu thương vừa kỷ luật. Một đứa trẻ có thể vì muốn “oai” với bạn bè mà nghĩ cách kiếm tiền sai trái. Ở tuổi nhỏ, nhận thức về hậu quả chưa đầy đủ. Trách nhiệm của cha mẹ không chỉ là dạy điều đúng, mà còn phải kiên quyết khi con bước lệch đường. Sự kiên quyết ấy đôi khi đi kèm cảm xúc giận dữ, thất vọng nhưng nếu sau đó là giải thích rõ ràng và cơ hội sửa sai thì đó vẫn là giáo dục.

Điều quan trọng là trẻ hiểu được giá trị của sự trung thực và biết rằng mọi hành vi đều phải trả giá bằng tiền bạc, bằng lời xin lỗi, hoặc bằng niềm tin của người khác. Chỉ một thói quen xấu nhỏ, nếu không chấn chỉnh kịp thời, có thể ảnh hưởng đến nhân cách về sau.

Điều đáng suy ngẫm không nằm ở trận đòn mà ở cách gia đình đối diện với sai lầm. Không bao che, không đổ lỗi, không đẩy trách nhiệm cho hoàn cảnh. Dạy con làm người, đôi khi bắt đầu từ những bài học rất nhỏ như… một lần ăn quỵt tiền bánh cuốn.