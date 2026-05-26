Con trai Ông Phạm Nhật Vượng nắm quyền Chủ tịch HĐQT của VinFast

Ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ kế nhiệm bà Lê Thị Thu Thủy, người thôi đảm nhiệm vị trí này và rút khỏi HĐQT để tập trung cho các mục tiêu chiến lược tại tập đoàn Vingroup trên cương vị Phó Chủ tịch.

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Tân Chủ tịch HĐQT VinFast.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao này diễn ra trong bối cảnh VinFast đang bước vào giai đoạn quyết định của chiến lược quy hoạch và phân tách rõ rệt các dòng sản phẩm để tối ưu hiệu quả kinh doanh. Hãng xe Việt vừa hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu cho 3 nhánh sản phẩm chiến lược, bao gồm phân khúc xe sang Lạc Hồng, dòng VinFast phục vụ người dùng đại chúng và thương hiệu Green chuyên biệt cho nhóm chạy dịch vụ vận tải. Bước đi này đồng hành với lộ trình tăng tốc bàn giao xe và mở rộng tầm ảnh hưởng tại các thị trường quốc tế trọng điểm, đòi hỏi cấu trúc quản trị nội bộ phải được tinh gọn và chuyên môn hóa sâu theo từng mảng công tác.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Nhật Quân Anh nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast. Ông được đánh giá là nhân sự có kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực, đồng hành sát sao cùng thương hiệu xe điện Việt Nam từ giai đoạn xây dựng nền tảng nội địa cho đến lộ trình tiến ra thị trường quốc tế.

Tân Chủ tịch HĐQT VinFast tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (SMU). Trước khi gia nhập mảng ô tô, ông từng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó Giám đốc Điều hành tại Công ty Cổ phần Vinpearl trong giai đoạn 2017-2019.

Gia nhập VinFast từ tháng 2/2019, ông Phạm Nhật Quân Anh đã kinh qua hàng loạt vị trí lãnh đạo ở mọi công đoạn cốt lõi của hãng, bao gồm: Phát triển xe, Sản xuất, Kinh doanh, Hậu mãi. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi Toàn cầu, cũng như Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng.