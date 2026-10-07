Con trai ông Phạm Nhật Vượng đang tuyển nhân viên mới, công việc liên quan nhiều tới tài sản công ty, yêu cầu thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên giỏi 1 kỹ năng, lương lên tới hơn 20 triệu đồng/tháng

Các thông tin xoay quanh yêu cầu, công việc cụ thể đi kèm với quyền lợi của nhân sự cũng là những yếu tố được yên tâm.

GSM - Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh - hiện do ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng Giám đốc GSM Việt Nam. Mới đây, doanh nghiệp này đang tìm kiếm thêm nhân sự cho bộ phận hành chính tại Hà Nội. Tin tuyển dụng xuất hiện trên VietnamWorks cho thấy mức lương được đưa ra ở mức 700-800 USD/tháng, tương đương khoảng 18 đến hơn 20 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ đây không phải công việc hành chính chỉ xoay quanh giấy tờ, lịch họp hay những đầu việc văn phòng quen thuộc. Phần mô tả cho thấy người được tuyển sẽ dành khá nhiều thời gian cho việc theo dõi, kiểm soát và xử lý các vấn đề liên quan trực tiếp tới tài sản của doanh nghiệp.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng hiện đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng Giám đốc GSM Việt Nam

Công việc xoay quanh tài sản công ty, từ cấp phát đến kiểm kê

Theo mô tả trên VietnamWorks, doanh nghiệp đang tuyển vị trí Chuyên viên Hành chính, làm việc tại khu vực Long Biên, Hà Nội. Ứng viên cần có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính hoặc quản lý tài sản.

Ngay từ phần mô tả công việc, yếu tố “quản lý tài sản” đã xuất hiện xuyên suốt. Nhân sự mới sẽ theo dõi và cập nhật danh mục tài sản, công cụ dụng cụ của công ty; đồng thời chịu trách nhiệm cấp phát, điều chuyển hoặc thu hồi các tài sản này tùy theo nhu cầu của từng bộ phận.

Đi cùng với việc di chuyển tài sản là khối lượng hồ sơ không nhỏ. Người đảm nhiệm vị trí này phải quản lý các biên bản bàn giao, nghiệm thu, điều chuyển hay thanh lý, bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ trong suốt quá trình sử dụng.

Công việc cũng không chỉ diễn ra bên trong văn phòng. Khi tài sản cần sửa chữa, bảo trì hoặc phát sinh nhu cầu thuê mua, chuyên viên hành chính sẽ là một trong những đầu mối làm việc với nhà cung cấp.

Ở một doanh nghiệp có quy mô nhân sự và hoạt động lớn, việc tài sản được sử dụng ở đâu, bởi bộ phận nào và trong tình trạng ra sao cũng cần được kiểm soát thường xuyên. Bởi vậy, GSM yêu cầu nhân sự hành chính phối hợp với phòng kế toán để thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất, đồng thời theo dõi việc sử dụng tài sản đúng mục đích nhằm hạn chế thất thoát, hư hỏng.

Bên cạnh nhóm đầu việc này, công việc còn có một phần khá gần với hoạt động thường ngày của bộ phận hành chính tại các doanh nghiệp lớn. Nhân sự được tuyển sẽ hỗ trợ đặt vé máy bay, khách sạn và các dịch vụ phục vụ công tác cho ban lãnh đạo cũng như các phòng ban, căn cứ theo ngân sách, hạn mức và quy định của công ty.

Thành thạo tin học văn phòng, Excel là kỹ năng được nhấn mạnh

Với tính chất công việc liên quan nhiều tới danh sách, số liệu và tình trạng tài sản, yêu cầu về tin học văn phòng không phải điều bất ngờ. GSM yêu cầu ứng viên thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel. Đây cũng là một trong những kỹ năng dễ hiểu khi nhìn vào những đầu việc mà vị trí này phải xử lý hàng ngày.

Từ danh mục tài sản, lịch sử cấp phát - thu hồi, số lượng công cụ dụng cụ cho đến kết quả kiểm kê, phần lớn đều cần được cập nhật và đối chiếu liên tục. Vì thế, khả năng làm việc tốt với bảng biểu, dữ liệu và các công cụ văn phòng có thể giúp giảm đáng kể thời gian xử lý công việc.

Về học vấn, doanh nghiệp yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các ngành Hành chính, Quản trị văn phòng, Kế toán hoặc ngành liên quan. Yêu cầu kinh nghiệm được đặt ở mức 1-3 năm, tức nhóm nhân sự trẻ đã có một thời gian làm việc thực tế cũng có thể tiếp cận vị trí này.

Ảnh minh họa

Ngoài Excel, tin tuyển dụng còn ghi rõ ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt. Đây là lợi thế đáng chú ý với một vị trí thường xuyên phải phối hợp nhiều bên và hỗ trợ các hoạt động công tác.

Song song với kỹ năng chuyên môn, ứng viên cần có khả năng quản lý hồ sơ, sắp xếp công việc khoa học, giao tiếp và phối hợp tốt với các phòng ban. Tính cẩn thận, trung thực và trách nhiệm cũng được nhà tuyển dụng nhấn mạnh, phù hợp với đặc thù phải trực tiếp theo dõi tài sản của công ty.

Bên cạnh lương hàng tháng, doanh nghiệp cho biết nhân viên được hưởng lương tháng 13, các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm sức khỏe. Nhân viên cũng có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn trong quá trình làm việc.

Ảnh minh họa

Nhìn tổng thể, đây là vị trí phù hợp với nhóm nhân sự đã có một vài năm kinh nghiệm hành chính nhưng muốn bước vào môi trường có quy mô lớn hơn.

