Con trai ông Hoàng Nam Tiến thông báo về lễ an táng ở quê nhà Nghệ An: "Giờ chắc ba toại nguyện rồi..."

Ngày 6/8, lễ an táng của ông Hoàng Nam Tiến - Thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT đã được diễn ra ở quê nhà Nghệ An. Theo thông tin từ cáo phó của gia đình và tập đoàn FPT, giờ viếng từ 10 - 14h ngày 6/8 và an táng vào lúc 15h30 tại Nghĩa trang xã Nghi Thuận (cũ).

Ông Hoàng Nam Tiến

Khoảng 16h ngày 6/8, sau khi hoàn thành hậu sự cho ba, Hoàng Nam Hải - con trai của ông Hoàng Nam Tiến đã cập nhật thông tin và chia sẻ đầy xúc động. Anh cho biết ba đã toại nguyện được về nằm cạnh ông bà. Trong 144 tiếng kể từ khi ba mất và lo hậu sự cho ba, anh cũng mới được biết nhiều hơn về ba.

Trong thời gian qua, Nam Hải cũng cập nhật thường xuyên trên Facebook do là trưởng nam nên phải có trách nhiệm thông báo với mọi người. Sau đêm nay (6/8), anh sẽ đóng tài khoản, “vừa là khoảng lặng sau một nỗi đau lớn, vừa là để xem lại định hướng tương lai”.