Con trai Nguyễn Ánh 9: "Tôi áp dụng đá bóng vào làm nhạc, giúp ca sĩ sút bóng thành công"

Mới đây, chương trình Thách thức giới hạn đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang

Tại chương trình tuần này, nhạc sĩ Nguyễn Quang tiết lộ: "Ngoài âm nhạc, tôi còn đam mê bóng đá và áp dụng những chiến thuật trong bóng đá vào trong hòa âm phối khí.

Theo tôi, trong đội bóng, người quan trọng nhưng ít ai để ý chính là thủ môn. Thủ môn không được phép sai, vì một lỗi nhỏ cũng có thể làm mất bàn thắng.

Trong âm nhạc, vị trí quan trọng đó là bộ trống. Trống là linh hồn của bài hát, giữ nhịp cho cả ban nhạc. Người đánh đàn có thể sai vài nốt, ca sĩ có thể sai vài nhịp nhưng trống mà sai thì lộ ngay.

Tương ứng với hàng hậu vệ chính là đàn bass, giúp trống yên tâm giữ nhịp. Nếu thiếu tiếng bass, bài nhạc sẽ mất đi sự đầy đặn, vững vàng. Còn keyboard, chính là hàng tiền vệ.

Bất cứ bản nhạc nào cũng cần phải có âm thanh keyboard như organ, dàn dây, string,… Đàn keyboard rất quan trọng, thậm chí chỉ với một loại nhạc cụ này cũng vẫn có thể tạo thành bài hát nên có thể ví như hàng tiền vệ khi vừa có thể tấn công và phòng thủ.

Tiếp đến là hàng tiền đạo như đàn guitar hoặc kèn saxophone,… còn người ghi bàn chính là ca sĩ. Nếu phần dàn nhạc giữ nhịp chắc chắn, ca sĩ hát đúng thì giống như bóng được chuyền tới nơi và chỉ cần sút vào lưới là ghi bàn.

Khi tôi xem một trận bóng đá, tôi thấy các chiến thuật khác nhau và liên tưởng đến bản phối của mình cũng cần thay đổi chiến thuật. Do đó, tôi áp dụng đá bóng vào làm nhạc, giúp ca sĩ sút bóng thành công".

Nhìn lại chặng đường làm nghệ thuật của mình cho đến hiện tại, nhạc sĩ Nguyễn Quang chia sẻ: "Tôi cảm thấy hài lòng về những điều mà mình đang có. Bởi, tôi vẫn luôn làm mới bản thân mỗi ngày trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc. Tôi chưa bao giờ sử dụng lại bản phối cũ mà luôn tìm cách phối nhạc mới.

Tôi tự hào vì tự làm khó với chính mình, vì tôi chưa hài lòng với bản thân nên khi thực hiện sản phẩm âm nhạc cho ca sĩ nào đó, tôi chưa bao giờ bị chê một chữ nào. Tuy nhiên, tôi không dám nói là hay vì mỗi người có một cảm nhận khác nhau nhưng tôi luôn ưu tiên làm việc hết mình để không bị ai chê bai và tôi luôn làm mới bản thân mỗi ngày".