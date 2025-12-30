Con trai nghẹn ngào tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín: "Con tin rằng ba đã tìm thấy sự bình yên thật sự"

Sau khoảng 3 tuần nghệ sĩ Thương Tín qua đời, con trai và con gái cố nghệ sĩ Thương Tín đã cúng tam thất tại chùa Sơn Hải, Ninh Thuận. Thanh Tùng - con trai của NS Thương Tín đã đại diện gia đình gửi lời cảm ơn tới họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả đã dành tình cảm cho NS Thương Tín.

Thanh Tùng nói: "Ba tôi - người nghệ sĩ được hàng triệu người yêu mến đã trút hơi thở cuối cùng vào 18h58' ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang, hưởng thọ 69 tuổi. 69 năm cuộc đời, ba tôi đã sống 1 kiếp người biến động từ đỉnh cao hào quang tới nốt trầm lặng lẽ của những năm tháng cuối đời. Vào giờ phút này, khi đứng trước di ảnh cha, tôi hiểu rằng cha cuối cùng cũng đã về với mẹ, với sự che chở của cửa Phật".

Tại đây, Thanh Tùng còn nhắn nhủ xúc động tới NS Thương Tín. "Con tin rằng ba đã tìm thấy sự bình yên thật sự, mọi hào quang, sai lầm, nỗi đau, đúng sai của một kiếp người giờ xin ghép lại sau cánh cửa cuộc đời. Con và gia đình sẽ nhớ mãi về ba, người cha tài hoa có nhiều đóng góp cho điện ảnh. Trong lúc tang gia bối rối có nhiều sơ suất, kính mong quý vị niệm tình hoan hỷ. Một lần nữa xin cảm tạ và cầu chúc quý vị an lạc", anh cho hay.

Gia đình tổ chức lễ kỳ siêu tam thất cho diễn viên Thương Tín tại chùa Sơn Hải, Ninh Thuận. Clip: Tô Hiếu

Thanh Tùng nghẹn ngào chia sẻ về bố là cố diễn viên Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu

Anh còn gửi lời cảm ơn tới họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả đã dành tình cảm cho NS Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu

Vừa qua, biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng đã về Khánh Hòa để thắp nén hương tưởng nhớ tới nghệ sĩ Thương Tín. Biên kịch chia sẻ: "Về đến Phan Rang lúc 2 giờ chiều, bỏ ăn trưa đến ngay nhà và mộ của cố nghệ sĩ Thương Tín để thắp nén hương rồi trò chuyện với linh hồn tượng đài đáng thương".

Biên kịch còn tiết lộ mẹ của cố nghệ sĩ không hề biết thông tin con đã qua đời. Được biết, bà đã trên 90 tuổi, hiện đang mắc bệnh nên gia đình giấu thông tin buồn.

Gia đình hiện vẫn chưa thông báo cho mẹ của NS Thương Tín về sự ra đi của ông. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Thương Tín từng là gương mặt nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt vào thập niên 1980. Sáng 8/12, ông qua đời tại nhà riêng ở Khánh Hòa, khiến đông đảo khán giả và nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Sau đó, linh cữu của cố nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy.

Trước đó, nhạc sĩ Tô Hiếu đã chính thức lên tiếng chia sẻ một thông tin quan trọng, khẳng định con trai cố nghệ sĩ Thương Tín không hề nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào. Theo nhạc sĩ, những nội dung lan truyền trên mạng xã hội đều là thông tin giả mạo, được dựng lên với mục đích câu view và trục lợi cá nhân.

Trong tang lễ vừa qua, con trai ông là Thanh Tùng cùng các thành viên trong gia đình đã trực tiếp túc trực, lo liệu chu toàn hậu sự cho cố nghệ sĩ Thương Tín.