Con trai Hoa hậu Venezuela chết trong thảm họa động đất

Andrés Krauter - con trai của Hoa hậu Thế giới Venezuela 1994 Irene Ferreira - đã qua đời sau trận động đất kinh hoàng ở Caraballeda, La Guaira, Venezuela hôm 24/6.

Tờ Ultimas Noticias đưa tin cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của Andrés Krauter, 17 tuổi, con trai của Hoa hậu Thế giới Venezuela 1994 Irene Ferreira sau trận động đất kinh hoàng ở Caraballeda, La Guaira, Venezuela hôm 24/6.

Sau nhiều ngày tìm kiếm gắt gao, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của Andrés Krauter dưới đống đổ nát của tòa nhà Palafito del Mar ở Caraballeda. Thông tin này đã được xác nhận bởi chị gái của Andrés là Cinthia.

Andrés Krauter - con trai của Hoa hậu Thế giới Venezuela 1994 Irene Ferreira - đã qua đời sau trận động đất hôm 24/6.

Theo các báo cáo, Andrés đang ở cùng bạn bè tại khu dân cư Palafitos del Mar khi trận động đất xảy ra. Cha của Andrés đã không ngừng tìm kiếm con trai mình. Ông mặc chiếc áo có dòng chữ “Tôi đang tìm con trai tôi”.

Mónica Krauter - dì của Andrés nói với kênh N+ Univision rằng Andrés sống cùng bố mẹ và chị gái trong tòa nhà Acuarium ở Catia La Mar. Andrés đã rời tòa nhà ngay trước khi động đất xảy ra để gặp bạn bè.

“Anh trai tôi (cha của Andrés) sống sót vì đang ở Caracas", Mónica Krauter nói. Các thông tin cũng cho biết mẹ và chị gái của Andrés sống sót vì họ đang ở xa nhà. Tuy nhiên, bà nội của Andrés cũng đã qua đời tại nhà vì động đất.

Dì của Andrés cho biết thêm cậu vừa mới hoàn thành năm cuối cấp trung học. Gia đình của Andrés dự định tổ chức lễ tốt nghiệp vào thứ Sáu - hai ngày sau trận động đất kinh hoàng. Andrés cũng được biết đến với tư cách là vận động viên quần vợt và từng tham gia Đại hội Thể thao quốc gia.

Bà Julia Morley - Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Thế giới đã đăng tải thư chia buồn với gia đình Hoa hậu Irene Ferreira.

“Tôi đã nhận được tin dữ sáng nay rằng Andrés, con trai 17 tuổi của Irene Ferreira, Hoa hậu Thế giới Venezuela năm 1994, người mà tôi được biết là vận động viên quần vợt xuất sắc, đã thiệt mạng do trận động đất", bà Julia Morley chia sẻ.

Bà Julia gửi gắm: "Tôi xin chia buồn sâu sắc nhất với Irene, gia đình cô ấy và tất cả người dân Venezuela đang phải đối mặt với thảm kịch không thể tưởng tượng nổi này. Không bậc cha mẹ nào đáng phải chịu đựng mất mát như vậy, và không lời nào có thể xoa dịu nỗi đau mà rất nhiều bà mẹ, ông bố và gia đình đang trải qua trong thời điểm khó khăn này".

Bà Julia Morley cũng gửi lời động viên tới người dân Venezuela sau thảm kịch: "Gửi đến những người dân Venezuela dũng cảm và kiên cường, xin hãy biết rằng các bạn luôn ở trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi. Cầu mong những người đang đau buồn sẽ tìm thấy sức mạnh, sự an ủi và hy vọng trong tình yêu của những người xung quanh họ".

Irene Ferreira tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1994.

Irene Ferreira, hiện 50 tuổi, nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Venezuela năm 1994, đại diện cho bang Miranda. Tại cuộc thi năm đó, cô giành được danh hiệu Hoa hậu Thế giới Venezuela, sau đó tham dự Hoa hậu Thế giới cùng năm.

Tại Hoa hậu Thế giới 1994, Irene giành vị trí á hậu 2 và đoạt các giải phụ gồm Hoa hậu Thế giới khu vực châu Mỹ và Trang phục dân tộc đẹp nhất. Hiện Irene đã giải nghệ khỏi lĩnh vực truyền thông, sống bình lặng bên chồng con.

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