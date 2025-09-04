Con trai Hà Kiều Anh đệm đàn cho diva Hồng Nhung hát trong đêm nhạc thiện nguyện

Tối ngày 3/9, đêm nhạc từ thiện "Children For Children: Bàn tay nhỏ - Trái tim lớn" đã diễn ra tại nhà hát VOH TP.HCM. Ngoài sự xuất hiện của diva Hồng Nhung, ca sĩ Đoan Trang, MC Bình Minh thì một trong những điểm nổi bật của đêm nhạc này là phần trình diễn của các bé là con của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo đó có thể kể tới 3 con của Hà Kiều Anh: Kamen, Kingsley và bé Viann, bé Sol (con gái Đoan Trang), bé Luna (con gái NSƯT Linh Nga), cặp chị em An Nhiên, An Như (con MC Bình Minh), bé Nhím (con nuôi NTK Đỗ Mạnh Cường) và nhiều bạn nhỏ khác.

Được biết, Kamen (con trai lớn) của Hà Kiều Anh là leader dự án "Children for Children".

"Children For Children: Bàn tay nhỏ - Trái tim lớn" là một chương trình nghệ thuật thiện nguyện. Ngay từ tiết mục mở đầu, Hà Kiều Anh cùng 3 con đã khiến khán phòng vỗ tay rào rào khi cùng hoà giọng trong ca khúc "Người gieo mầm xanh" – một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Xuyên suốt chương trình, những tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Các bạn nhỏ Kamen, Kingsley, Luna, An Nhiên, An Như… tự tin trình diễn bên đàn piano với những bản nhạc nổi tiếng.

Bé Sol cất cao tiếng hát trong trẻo với ca khúc "Cánh én tuổi thơ" và hoà giọng cùng mẹ Đoan Trang ca khúc "Em là bông hồng nhỏ".

Đặc biệt diva Hồng Nhung với ca khúc "Cho con" quen thuộc được chính Kamen – con trai lớn của Hà Kiều Anh đệm đàn. Ca sĩ Hồng Nhung dí dỏm chia sẻ: "Ngày thường mà bảo Kamen đệm đàn cho hát thì còn lâu mới chịu nhưng đến hôm nay vì ý nghĩa đặc biệt của chương trình nên Hồng Nhung mới được cháu đệm đàn cho hát" .

Hồng Nhung hát bài "Cho con" với phần đệm đàn của con trai Hà Kiều Anh.

Chia sẻ tại đêm nhạc, hoa hậu Hà Kiều Anh – Chi hội trưởng Chi hội Ươm mầm Ước mơ trực thuộc Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam – Cơ quan thường trực phía Nam – đơn vị tổ chức chương trình cho biết: " Đây không chỉ là một đêm nhạc mà còn là một ước mơ lớn được ấp ủ từ chính những trái tim nhỏ bé.

Các con đã tập luyện, đã cố gắng không ngừng nghỉ không phải để trở thành những ngôi sao rực rỡ nhất, mà để tiếng đàn, lời ca của mình có thể sưởi ấm và mang đến niềm vui cho những người bạn kém may mắn hơn mình.

Tôi rất hạnh phúc khi Kamen, Kingsley và Vivian – những đứa trẻ của tôi cũng góp mặt trong đêm nay. Không phải là "con của mẹ" mà là những người bạn nhỏ, sánh vai cùng những bạn nhỏ khác viết nên một bản hoà ca lan toả yêu thương ".

Diva Hồng Nhung đã có màn biểu diễn đầy xúc động.

" Tôi cũng là một người mẹ, và tôi hiểu người mẹ nào cũng muốn con cái mình lớn lên sống hạnh phúc trong tình yêu thương một cách trọn vẹn. Chính vì lẽ đó nên tôi rất muốn chia sẻ tình yêu thương của mình đến với các em nhỏ bất hạnh và rất may mắn khi tôi nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.

Tôi hy vọng sau chương trình này sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng lòng của mọi người. Dù chỉ là những việc là bé nhỏ nhưng khi mình làm bằng cả trái tim thì tôi tin tình yêu thương đó sẽ được lan toả " – hoa hậu Hà Kiều Anh nói thêm.

Đoan Trang và con gái - bé Sol.

Cũng trong chương trình, ban tổ chức đã tặng quà và những phần học bổng ý nghĩa cho các bạn nhỏ khó khăn đến từ nhiều nơi như: Mái ấm Ga Sài Gòn, Các em nhỏ bị mất mát trong Covid và Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa - nơi nuôi dạy 60 em khiếm thị từ 6 đến 18 tuổi, cùng nhiều em đang học đại học.

Các bạn nhỏ ở Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa cũng đã có những tiết mục văn nghệ gửi đến ban tổ chức và các khán giả như một lời cảm ơn chân thành.