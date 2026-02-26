Con trai gào khóc van xin bố đừng “xử lý” mẹ trong vô vọng, người đàn ông vẫn xuống tay sát hại: Hé lộ nguồn cơn dẫn tới án mạng đau lòng

Ngày 25/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Thanh, sinh năm 1988, thường trú ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Thanh về hành vi giết người

Được biết, Nguyễn Việt Thanh có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị T.T.N, sinh năm 1983, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp.

Đến khoảng tháng 11/2025, chị N. cắt đứt quan hệ tình cảm nhưng Thanh vẫn thường xuyên liên lạc níu kéo. Thanh thuê nhà trọ sinh sống ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Khi biết chị N. có mối quan hệ với người đàn ông khác, vào lúc 21 giờ, ngày 24/2/2026, Thanh điều khiển xe môtô biển số 66H1 - 401.12 đến gần nhà chị N. ở xã An Phước, Thanh đậu xe vào bụi cây và lấy con dao trong cốp xe giấu vào người rồi đến nấp bên vách nhà chị N.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi thấy chị N. đi cùng 1 người đàn ông lạ về nhà thì Thanh lao ra đâm nhiều nhát vào người chị N. Lúc này, chị N. bỏ chạy ra đường trước nhà thì bị té ngã, Thanh tiếp tục xông tới đâm nhiều nhát đến khi chị N. bất tỉnh.

Sau khi gây án Thanh đã đến Công an xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp để đầu thú. Chị N. được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật, tạm giữ đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ để xứ lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Cảnh cậu bé chứng kiến bố sát hại mẹ khiến nhiều người xót xa. Ảnh cắt ra từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhanh chóng một đoạn clip ghi lại cảnh tượng gây hoang mang. Trong clip, một người đàn ông mặc quần jean, mình trần, cầm một vật giống dao và đâm liên tiếp một phụ nữ.

Dù nạn nhân cố gắng chống trả và kêu cứu, đối tượng vẫn tiếp tục hành vi nguy hiểm này. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của một trẻ nhỏ, gây phẫn nộ trong dư luận.

Điều khiến nhiều người xót xa là tiếng khóc đau đớn của bé trai đứng gần đó. Trong hoảng loạn, đứa trẻ liên tục van xin: “Ba ơi, đừng xử lý mẹ nữa, con năn nỉ ba đó ba ơi.”

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của đứa trẻ trước hành vi bạo lực đã tạo nên làn sóng bức xúc mạnh mẽ. Nhiều người lo ngại về những tổn thương tâm lý mà em có thể phải đối mặt.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh nguyên nhân, làm rõ thiệt hại và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.