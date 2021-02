Con trai Đan Trường yêu ca hát, mê nhóm BTS

Mathis Thiên Từ là con trai của Đan Trường và nữ doanh nhân Thủy Tiên. Thiên Từ chào đời vào ngày 26/2/2017 tại bệnh viện Good Samaritan, San Jose, Mỹ. Cậu bé có thể nói 4 thứ tiếng: Anh, Việt, Hoa, Tây Ban Nha.

Mới 5 tuổi nhưng Thiên Từ đã có công ty riêng và được mẹ xây dựng kênh Youtube cá nhân với lượng người theo dõi không thua kém các ngôi sao. Chính vì vậy, từ năm 2 tuổi, Thiên Từ đã có thể "kiếm tiền" từ danh tính của mình.

Thiên Từ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả ngay từ khi mới lọt lòng.

Mới đây, bà xã của Đan Trường chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé Thiên Từ trổ tài ca hát. Theo lời Thủy Tiên, Thiên Từ đã học ca khúc You raise me up để dành tặng mẹ: "Thiên Từ cố gắng học bài hát này để tặng mẹ nhưng khổ một cái là cậu nhóc hát theo tông và nhạc của cậu ấy. Hi vọng tuần sau cậu nhóc sẽ hát đúng tông".

Mặc dù chưa thuộc lời, hát cũng chưa đúng tông nhạc nhưng Thiên Từ đã thể hiện rất tốt phần tình cảm của bài hát. Cách biểu diễn của con trai Đan Trường cũng được cho là rất chuyên nghiệp và đáng yêu.

Hiện tại Thiên Từ đang ở Mỹ cùng mẹ.

Nhiều người vui vẻ nhận xét rằng vì là con trai của Đan Trường nên Thiên Từ ít nhiều có năng khiếu âm nhạc và bản lĩnh biểu diễn trên sân khấu.

Bà xã Đan Trường tiết lộ Thiên Từ rất yêu thích ca nhạc và nhảy múa. Cậu bé còn là fan của nhóm nhạc BTS: "Từ nhỏ con đã thích nhóm nhạc BTS vì thế con đã học hát tiếng Hàn và nhảy theo các anh trong nhóm tuy rằng mỗi bài con chỉ thuộc 2-3 câu thôi".

Tuy nhiên, nam ca sĩ Đan Trường từng chia sẻ rằng anh không muốn con trai mình theo nghệ thuật. Anh Bo cho hay, làm nghệ sĩ đặc thù công việc là nay đây mai đó, không có nhiều thời gian cho gia đình nên anh chỉ muốn Thiên Từ lớn lên mạnh khỏe, có học vấn tốt và làm doanh nhân hoặc công việc văn phòng mà thôi.