HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Con trai cả nộp đơn bỏ họ Brad Pitt

Tú Oanh
|

Con trai cả Brad Pitt và Angelina Jolie, Maddox Jolie-Pitt, đã nộp đơn xin bỏ họ của cha nuôi.

Daily Mail đưa tin Maddox (sinh năm 2001) đã yêu cầu xóa “Pitt” một cách hợp pháp khỏi họ của mình vào ngày 28/5, đổi thành Maddox Chivan Jolie. Trong đơn, cậu cả không giải thích rõ quyết định của mình, chỉ ghi “lý do cá nhân”.

Trước đó, vào tháng 2, Maddox đã bỏ cha một cách không chính thức khi sử dụng tên Maddox Jolie trong phần danh đề (credit) cuối phim Couture do Angelina Jolie đóng chính.

Maddox tiếp bước Shiloh nộp đơn xin bỏ họ cha khỏi tên. Ảnh: Getty Images

Tờ báo Anh mô tả đây là “đòn giáng đau” đối với Brad Pitt, bởi số lượng con công khai bỏ họ anh khỏi tên ngày càng nhiều.

Trước Maddox, Shiloh là người con đầu tiên công khai nộp đơn bỏ họ cha vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi (27/5/2024). Nguyện vọng này được thẩm phán ở Los Angeles, Mỹ, ký thông qua vào 19/8/2024. Tên của vũ công trẻ tuổi được đổi từ Shiloh Nouvel Jolie-Pitt thành Shiloh Nouvel Jolie.

Vào thời điểm đó, luật sư của Shiloh, Peter Levine, khẳng định với People quyết định được đưa ra một cách độc lập sau những sự kiện đau lòng. Theo đại diện pháp lý, Shiloh vốn không muốn công khai việc đổi họ, nhưng phải làm theo yêu cầu của luật pháp California.

Ngoài Maddox và Shiloh, Zahara và Vivienne cũng có động thái chối bỏ mối quan hệ với tài tử F1 về mặt hình thức.

Tại lễ tốt nghiệp trường Cao đẳng Spelman vào ngày 17/5, con gái nuôi gốc Ethiopia được xướng lên là Zahara Marley Jolie, thay vì họ ghép Jolie-Pitt.

Lần đầu Zahara công khai từ cha vào cuối năm 2023, trong lễ kết nạp hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha. Vào thời điểm đó, cô khiến truyền thông thế giới xôn xao vì hô to tên không có chữ “Pitt”.

Tương tự, vào tháng 5/2024, con gái út của Angelina và Brad gây chú ý khi được giới thiệu là Vivienne Jolie trong phần thông tin của The Outsiders - vở kịch do Angelina Jolie đóng vai trò sản xuất. Vivienne làm trợ lý cho mẹ.

Pax Thiên từng chỉ trích Brad Pitt trên mạng xã hội, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy thanh niên gốc Việt bỏ họ cha. Trong khi đó, Knox là người con duy nhất chưa từng thể hiện thái độ yêu hay ghét đối với người cha nổi tiếng.

Đại diện của Brad Pitt và Angelina Jolie chưa bình luận gì về việc Maddox nộp đơn xin đổi tên.

Maddox vốn chỉ là con nuôi của Angelina Jolie, chỉ có liên hệ với Brad Pitt khi hai diễn viên thành người yêu của nhau. Ảnh: Getty Images

Angelina Jolie nhận nuôi Maddox từ trại trẻ mồ côi ở Campuchia vào năm 2002. Sau khi bắt đầu hẹn hò với đả nữ sinh năm 1975, Brad Pitt mới chuyển đổi mối quan hệ với Maddox thành cha - con hợp pháp.

Trong vụ kiện do Angelina khởi xướng chống lại Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vào năm 2022 - do cơ quan này kết luận Brad Pitt vô tội trong cáo buộc bạo hành gia đình vào năm 2016, nữ diễn viên khẳng định chồng cũ đã đánh nhau với Maddox trên máy bay và đổ bia lên người cô.

Angelina cáo buộc Brad “hành hung về mặt thể xác và lời nói” đối với cô và các con của họ trong suốt chuyến bay tư nhân từ châu Âu về Mỹ vào năm 2016. Theo ngôi sao Maleficent, chồng cũ ra tay với Maddox khi con trai cố bảo vệ mẹ.

Brad Pitt phủ nhận các cáo buộc trên. FBI cũng đồng tình với anh. Các nhà điều tra liên bang tuyên bố nam diễn viên không có bất kỳ hành vi sai trái nào.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa Brad Pitt và Maddox được cho là trở nên xa cách. Báo chí Âu - Mỹ cho hay Brad không còn liên lạc với Maddox và Pax Thiên sau khi ly hôn với Angelina.

Quá trình này khiến việc Maddox xin bỏ họ cha không còn khó hiểu. Tuy nhiên, ý tưởng này có vẻ như không hình thành từ lúc đó, mà chỉ xuất hiện gần đây. Bằng chứng là trong phần giới thiệu của Maria - tác phẩm có Jolie đóng vai nữ danh ca opera quá cố Maria Callas - vào năm 2024, Maddox vẫn giữ nguyên họ Jolie-Pitt ở mục “trợ lý sản xuất”.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại