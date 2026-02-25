Con trai bầu Hiển ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội: Doanh nhân 9X bước vào “đường đua” chính trường

Theo Quyết định số 50, toàn thành phố có 205 ứng viên tại 31 đơn vị bầu cử để lựa chọn 125 đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới. Ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh. Đơn vị này có 7 ứng viên, dự kiến bầu 4 đại biểu.

Đỗ Vinh Quang là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) — nhà sáng lập T&T Group. Hiện ông giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tập đoàn, đồng thời tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái gia đình.

Doanh nhân 9X nổi bật trên thương trường và bóng đá

Không chỉ được biết đến trong giới kinh doanh, Đỗ Vinh Quang còn là Chủ tịch Hà Nội FC — từng trở thành Chủ tịch CLB trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò này ở tuổi 25.

Đầu năm mới, hình ảnh nam doanh nhân xuất hiện tại buổi tập đầu xuân của đội bóng, trực tiếp gặp gỡ, lì xì từng cầu thủ và ban huấn luyện đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong buổi gặp mặt, ông gửi lời chúc năm mới, bày tỏ kỳ vọng đội bóng đạt thành tích tốt ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế.

Những chia sẻ gần gũi, cách giao tiếp điềm tĩnh cùng việc nhớ chi tiết từng cầu thủ — từ cầu thủ kỳ cựu như Nguyễn Văn Quyết đến các thành viên ban huấn luyện — khiến nhiều khán giả đánh giá ông là lãnh đạo trẻ có phong thái chững chạc.

Dấu ấn tài chính và hệ sinh thái doanh nghiệp

Trên thị trường tài chính, doanh nhân sinh năm 1995 đang sở hữu hơn 134 triệu cổ phiếu tại Ngân hàng SHB, với giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng theo thị giá.

Tháng 4/2025, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines sau khi nhóm cổ đông liên quan T&T trở thành cổ đông chiến lược. Đầu năm 2026, Đỗ Vinh Quang tiếp tục giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội và tham gia các mạng lưới chuyên gia nhằm kết nối doanh nghiệp.

Những vị trí này giúp doanh nhân 9X mở rộng dấu ấn từ lĩnh vực tài chính, hàng không đến hoạt động cộng đồng.

Đời tư kín tiếng nhưng luôn được quan tâm

Bên cạnh sự nghiệp, Đỗ Vinh Quang còn được công chúng biết đến là chồng của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh. Cặp đôi kết hôn năm 2022 và đã có một con gái.

Trên mạng xã hội, nam doanh nhân khá kín tiếng, chủ yếu chia sẻ hình ảnh gia đình và công việc. Hình ảnh người chồng, người bố dành nhiều thời gian cho vợ con khiến anh nhận được nhiều thiện cảm từ cộng đồng mạng.

