Con trai 6 tuổi tử vong vì viêm màng não, lời tiễn biệt nghẹn lòng của người mẹ

Cao Nguyên
Sau khi con trai 6 tuổi tử vong do viêm màng não mủ, người mẹ đau đớn chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Ngày 12-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo liên quan trường hợp một bé trai 6 tuổi tử vong do viêm màng não mủ trên địa bàn.

Lời chia sẻ của người mẹ khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng

Theo báo cáo, bệnh nhi là cháu N.P.M. (SN 2021), học mầm non tại một trường trên địa bàn phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin từ gia đình cho biết cháu M. phát bệnh từ ngày 5-5 với các triệu chứng đau đầu, đau tai, nôn ói và sốt cao liên tục. Ngày 6-5, cháu được đưa đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Đến ngày 8-5, gia đình tiếp tục xin chuyển cháu M. đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM). Do tình trạng bệnh không cải thiện, rạng sáng 9-5, gia đình xin đưa cháu về nhà.

Chẩn đoán khi xuất viện, bệnh viện xác định bệnh nhi bị viêm màng não mủ biến chứng nội sọ, nhiễm trùng huyết, hôn mê không đặc hiệu và viêm phổi nặng. Đến 2 giờ 20 phút ngày 11-5, cháu M. đã tử vong tại nhà.

Cháu bé mất đi khiến nhiều người xót xa, đặc biệt là dòng chia sẻ nghẹn ngào của người mẹ trên mạng xã hội: “Bông hoa đẹp sẽ luôn được hái trước phải không con? Vĩnh biệt chàng trai tình cảm, hiểu chuyện của bố mẹ...”.

Ngay sau vụ việc, ngành y tế địa phương đã tiến hành xử lý môi trường bằng hóa chất tại nhà bệnh nhi, trường học và khu vực xung quanh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bệnh viêm não màng não trong cộng đồng.

Lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm của 35 học sinh cùng lớp và những người sống chung với bệnh nhi để xét nghiệm, phục vụ công tác giám sát và phòng chống dịch.

