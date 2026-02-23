Con tàu 112 năm tuổi "lột xác" thành khách sạn sang trọng

Con tàu trải qua hành trình lịch sử này ban đầu có tên SS Medina, được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Newport News, bang Virginia - Mỹ vào năm 1914, tức chỉ 2 năm sau thảm họa tàu Titanic.

Tàu SS Medina đi ngang qua Tượng Nữ thần Tự do (Mỹ) trong hải trình đầu tiên năm 1914. Ảnh: Alamy

Trải qua hơn một thế kỷ tồn tại, con tàu không chỉ "thay tên đổi họ" nhiều lần mà còn "hóa thân" qua nhiều vai trò từ chở hàng, chở khách, phục vụ chiến đấu, đến thư viện nổi trên biển.

Hành trình vừa vinh quang vừa nguy hiểm

SS Medina ban đầu chuyên vận chuyển hành tây và hàng hóa, song tới Thế chiến II con tàu được trưng dụng phục vụ nỗ lực chiến tranh của Mỹ. Sau đó nó được cải hoán thành tàu chở khách với tên SS Roma, trang bị động cơ diesel hiện đại hơn, rồi tiếp tục hoạt động như tàu du lịch mang tên MS Franca C.

Năm 1977, một tổ chức Cơ đốc giáo mua lại con tàu, đổi tên thành MV Doulos và biến nó thành tàu truyền giáo kiêm thư viện nổi trên biển.

Trong hơn 30 năm, con tàu đã đi hơn 360.000 hải lý (666.720 km), cập cảng tại hơn 100 quốc gia. Đây được xem là một trong những con tàu chở khách hoạt động lâu đời nhất trên thế giới.

Khách sạn tàu Doulos Phos. Nguồn: CNN - Doulos Phos

Khách sạn tàu Doulos Phos tọa lạc trên mũi đất nhân tạo hình mỏ neo được bồi đắp riêng cho dự án. Ảnh: Doulos Phos

Hành trình của con tàu không chỉ có vinh quang mà còn đối mặt với hiểm nguy. Năm 1991, khi hoạt động tại Philippines, con tàu dưới tên MV Doulos từng bị tấn công khủng bố bằng lựu đạn khiến 2 người thiệt mạng.

Sau hơn thế kỷ lênh đênh, con tàu tưởng chừng sẽ bị tháo dỡ bán phế liệu. Tuy nhiên, nó đã được doanh nhân Eric Saw mua lại với giá khoảng 1,1 triệu USD vào năm 2010.

Thời điểm đó, con tàu không còn đủ điều kiện đi biển, việc nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn mới sẽ tốn thêm hàng triệu USD.

Dự án táo bạo

Không chấp nhận để "lão bà của đại dương" trở thành sắt vụn, ông Saw quyết định thực hiện dự án táo bạo biến con tàu thành khách sạn sang trọng phục vụ du khách.

Trong suốt 15 năm cải tạo, doanh nhân người Singapore này đã bỏ ra khoảng 18 triệu USD để hiện thực hóa ý tưởng trên.

Sau nhiều lần tìm kiếm địa điểm không thành tại Singapore, ông Saw được trao cơ hội đầu tư tại đảo du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng Bintan của Indonesia. Thay vì duy trì con tàu như một khách sạn nổi, ông Saw lựa chọn phương án đặt nó trên đất liền nhằm giảm chi phí bảo trì lâu dài.

Một đảo nhân tạo rộng hơn 1,2 ha được xây dựng ngoài khơi phía Bắc đảo nhiệt đới Bintan, với thiết kế hình mỏ neo theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư. Đây cũng là nơi con tàu thực hiện hành trình cuối cùng của mình vào năm 2015.

Việc đưa con tàu nặng 6.800 tấn lên bờ là thách thức kỹ thuật lớn nhất. Các kỹ sư đã xây dựng nền bê tông khổng lồ dài 130 m, rộng 16 m, với hệ thống cọc sâu hơn 40 m để đảm bảo ổn định.

Con tàu được đặt trên nền bê tông kích thước khoảng 130 x 16 m, gia cố bằng hệ thống cọc đóng sâu xuống đáy biển. Ảnh: Doulos Phos

Con tàu được kéo lên bờ bằng các tời cơ khí và hệ thống túi khí, trong hành trình dài hơn 170 m kéo dài suốt 7 tuần – lâu gấp 3 lần kế hoạch ban đầu. Sau khi "cập bến" vĩnh viễn, con tàu tiếp tục trải qua quá trình cải tạo phức tạp để trở thành khách sạn đạt chuẩn cao cấp.

Không gian bên trong được thiết kế lại hoàn toàn, kết hợp giữa kiến trúc thông thường và kỹ thuật đóng tàu để đảm bảo kết cấu vững chắc.

Từ những khoang ngủ chật hẹp giản đơn của thủy thủ trước đây, nay con tàu có khoảng 100 phòng nghỉ cao cấp, với mức giá dao động từ 105–235 USD mỗi đêm.

Nhiều phòng vẫn giữ cửa sổ tròn đặc trưng của tàu biển, trong khi một số phòng được mở rộng với ban công hướng biển.

Dù thay đổi để phục vụ du lịch, con tàu vẫn giữ lại nhiều dấu ấn lịch sử như phòng máy cũ, xuồng cứu sinh, trục chân vịt hay các chi tiết đinh tán nguyên bản.

Cảm giác đặc biệt

Một số khoang cũ cũng được bảo tồn làm "phòng trải nghiệm" để du khách cảm nhận không gian sinh hoạt nguyên bản của thủy thủ đoàn.

Khách sạn tàu hiện mang tên Doulos Phos ("Người phục vụ của ánh sáng" trong tiếng Hy Lạp), chính thức mở cửa lần đầu vào năm 2019. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 khiến hoạt động du lịch bị đình trệ, đặc biệt khi Singapore (nguồn khách chính) đóng cửa biên giới đến năm 2023.

Khách sạn tàu Doulos Phos hướng đến nhiều đối tượng, từ gia đình đến những người đam mê lịch sử hàng hải.

Chủ đầu tư Eric Saw cũng nỗ lực giữ trải nghiệm "đúng chất tàu biển" khi gọi nhân viên là "thủy thủ", phòng nghỉ là "cabin" và các tầng là "boong tàu".

Dù đã trở thành công trình trên đất liền, con tàu vẫn mang đến cảm giác đặc biệt. Doanh nhân Saw cho biết khi nghỉ tại đây một số du khách thậm chí còn có cảm giác "say sóng nhẹ" khi nhìn ra biển qua ô cửa tròn.

Đối với ông, dự án không chỉ là kinh doanh mà còn mang ý nghĩa tinh thần. Vị doanh nhân này chỉ nhận mức lương tượng trưng 1 USD mỗi năm, còn toàn bộ lợi nhuận từ khách sạn được dùng cho các hoạt động từ thiện.

"Con tàu chỉ là một khối thép đơn thuần. Chính những gì chúng ta làm với nó mới tạo nên ý nghĩa"- CNN dẫn lời doanh nhân người Singapore cho biết với vẻ tự hào.

Chủ khách sạn tàu Doulos Phos muốn gìn giữ các giá trị di sản của con tàu ra đời năm 1914. Ảnh: Doulos Phos



