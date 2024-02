Cơn sốt ưu đãi đến từ màn hợp tác giữa MB và Sơn Tùng M-TP

Mở bát đầu năm 2024, Sơn Tùng M-TP đã có màn xuất hiện khiến cộng đồng người hâm mộ hứng khởi khi hợp tác cùng MB và JCB cho ra mắt dòng thẻ Be The Sky tích hợp thẻ membership fandom. Đi cùng với đó, những đặc quyền kết nối cùng thần tượng cũng đã dậy sóng cộng đồng mạng như nhận được thông điệp trực tiếp từ chính Sơn Tùng M-TP, sở hữu bộ sưu tập Merchandise vô cùng xịn sò,...



Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mới đây giới trẻ tiếp tục "sốt sắng" với cơn mưa ưu đãi cực hấp dẫn vừa được tung ra dành cho những chủ nhân của thẻ Be The Sky. Chương trình ưu đãi mang đến cơ hội chi tiêu thông minh không giới hạn ở bất kỳ lĩnh vực nào từ mua sắm, giải trí đến ẩm thực. Đây là chuỗi ưu đãi được áp dụng trên cả thẻ vật lý và phi vật lý, mở rộng cơ hội dành cho mọi chủ sở hữu thẻ Be The Sky không riêng gì người hâm mộ Sơn Tùng M-TP.

Ưu đãi chỉ dành riêng cho chủ sở hữu JCB Be The Sky

Trải nghiệm ẩm thực siêu hời tại các nhà hàng sang trọng như GoGi, Manwah, Ashima, Kichi Kichi, Hutong, KPUB giới trẻ sẽ nhận được cơ hội giảm giá lên đến 20% khi thanh toán bằng thẻ JCB Be The Sky.

Với dân ghiền công nghệ, còn gì tiện lợi hơn khi thanh toán bằng JCB Be The Sky, khách hàng sẽ được giảm 10,5% khi mua sản phẩm của Oppo và DHC tại chợ ứng dụng/flash sale trên App MBBank và voucher 2 triệu khi mua Iphone 15 trên Shopee.

Hơn nữa với ưu đãi mua 1 tặng 1 dành cho các cặp đôi, bạn bè tha hồ tận hưởng phim hay tại CGV vào cuối tuần và các ngày đặc biệt. Tiết kiệm hơn dành cho giới trẻ khi mua sắm thời trang, giới trẻ có cơ hội nhận voucher 300K khi thanh toán chi tiêu hóa đơn từ 1,000K ở EON.

Đối với du lịch, di chuyển, chủ sở hữu thẻ Skycloud (thẻ phi vật lý) và Daybreak sẽ nhận ưu đãi 500k cho bill từ 5 triệu khi thực hiện giao dịch tại Traveloka.

Bên cạnh đó, chủ thẻ Starlight, Apeiron có cơ hội nhận ưu đãi cực hot tại Traveloka như: giảm 500k cho hóa đơn từ 5 triệu đồng khi đặt vé máy bay Nhật - Việt, giảm 200k cho hóa đơn từ 2 triệu đồng khi đặt khách sạn tại Nhật và 100k cho hóa đơn từ 1 triệu đồng khi đặt dịch vụ trải nghiệm tại Nhật.

Đối với di chuyển, tất cả chủ nhân của các dòng thẻ đều có cơ hội add mã giảm giá 25K và 50K tại Grab, Be, Xanh SM trong những ngày đặc biệt.

Đặc biệt, chương trình quà tặng tiền mặt lên đến 10 tỷ đồng và kho voucher ưu đãi đa lĩnh vực lên tới 50 tỷ đồng đã mở ra một kỷ nguyên mới của việc tiêu dùng thông minh và trải nghiệm đỉnh cao. Chưa dừng lại ở đó, sau khi chương trình pre-order và lì xì được triển khai thành công, "Be The Sky" tiếp tục gây ấn tượng mạnh với chương trình "1 chi tiêu 3 ưu đãi". Chỉ với 1 triệu chi tiêu, bạn đã có cơ hội nhận ngay voucher 50k, cùng với đó là cơ hội được tặng vé tham dự các sự kiện offline cùng Sơn Tùng M-TP và thậm chí là hoàn phí thường niên cho thẻ.

Để cho những chuyến du lịch thêm trọn vẹn hơn, MB còn mở ưu đãi khi người tiêu dùng đặt khách sạn. Cụ thể, với chủ thẻ Skycloud và Daybreak, khách hàng sẽ được hoàn 6%- 10% khi khi đặt khách sạn tại Booking.com, giảm 5% khi đặt khách sạn Agoda, giảm 10% trên giá phòng và dịch vụ ẩm thực tại Mai House.

Khi đó, chủ thẻ Starlight và Apeiron, nhận được cơ hội giảm như: giảm giá 15% khi nghỉ dưỡng tại Movenpick và 10% tại Sheraton, 5%- 10% trên giá phòng và nhiều ưu đãi khác cho các dịch vụ tại Sheraton.

Ngoài những ưu đãi trên, chủ thẻ Starlight và Apeiron còn có cơ hội nhận loạt đặc quyền thượng hạng như: miễn phí sử dụng 8 phòng chờ hạng thương gia của chuyến bay Quốc tế, được giảm 30% (tối đa 1 triệu) tại 21 nhà hàng Nhật Bản cao cấp và nhận được ưu đãi tới giảm tới 2 triệu tại 20 sân golf nổi tiếng, tặng 1 đêm tại các khách sạn 5 sao.

Không chỉ dừng lại với các ưu đãi cho những trải nghiệm trong nước, MB còn trao loạt ưu đãi cho nhiều trải nghiệm "xuyên biên giới" dành cho khách hàng, đặc biệt là tại xứ sở "Hoa anh đào". Chẳng hạn, với chủ thẻ Starlight và Apeiron: Miễn phí sử dụng phòng chờ hạng thương gia tại Nhật Bản, Hawaii và nhiều nước khác, ưu đãi phí tại 8 sân Golf nổi tiếng tại Nhật Bản, miễn phí sử dụng Universal JCB Lounge, miễn phí sử dụng 8 JCB Plaza Lounge.

Trở thành chủ thẻ Be The Sky ngay hôm nay để bắt đầu tận hưởng những trải nghiệm với loạt ưu đãi siêu hấp dẫn! Thông tin chi tiết các ưu đãi có tại https://bethesky.vn/.