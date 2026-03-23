Cơn sốt OpenClaw tại Trung Quốc

Chỉ trong thời gian ngắn, OpenClaw, một AI agent có khả năng tự động thực hiện các tác vụ cá nhân như gửi email, mua sắm online hay quản lý dữ liệu, đã nhanh chóng trở thành hiện tượng tại Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ SecurityScorecard, mức độ sử dụng OpenClaw tại Trung Quốc thậm chí đang vượt Mỹ, cho thấy tốc độ tiếp nhận công nghệ AI mới của người dùng nước này cực kỳ nhanh.

Một trong những yếu tố thúc đẩy là sự tham gia của các “ông lớn” công nghệ nội địa như Tencent hay JD.com, khi họ tích hợp hoặc tận dụng OpenClaw để thu hút người dùng. Điều này tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, tương tự cách các nền tảng từng “đẩy” ChatGPT trở thành xu hướng toàn cầu.

Không dừng lại ở việc thử nghiệm, người dùng Trung Quốc đang tiến tới khai thác OpenClaw như một “trợ lý số toàn diện”. Điều này kéo theo nhu cầu phần cứng đủ mạnh để chạy AI agent một cách ổn định và an toàn.

Nhận định về tiềm năng của OpenClaw, CEO Jensen Huang của Nvidia cho rằng, đây có thể là “ChatGPT tiếp theo”, thậm chí là một trong những dự án mã nguồn mở thành công nhất từng có.

Song song đó, nhu cầu tính toán AI tăng cao cũng đang đẩy giá chip nhớ lên, ảnh hưởng tới toàn bộ thị trường thiết bị từ laptop đến smartphone. Điều này khiến người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng nghiêng về các sản phẩm Apple đã qua sử dụng thay vì tìm kiếm các thiết bị Android cao cấp mới.

MacBook cũ “lên ngôi”

Trong bối cảnh đó, MacBook nổi lên như lựa chọn “vừa túi tiền nhưng đủ mạnh”, đặc biệt cho những ai muốn khai thác AI một cách linh hoạt mà vẫn kiểm soát rủi ro.

Nếu xu hướng này tiếp tục, thị trường máy tính cũ, vốn ít được chú ý, có thể trở thành một trong những “người hưởng lợi” lớn nhất của làn sóng AI cá nhân.

Theo trang CNBC, OpenClaw "lên ngôi" tại Trung Quốc đã khiến giá máy tính Mac cũ tại đây tăng vọt.

Doanh số bán máy Mac tăng đột biến theo lý giải của tờ Financialexpress là do yêu cầu nền tảng công nghệ cần có để có thể sử dụng OpenClaw. Mặc dù AI này có thể tải xuống miễn phí nhưng việc chạy OpenClaw hiệu quả yêu cầu sức mạnh tính toán đáng kể, đặc biệt là đối với việc thực thi cục bộ các mô hình nâng cao.

Các chip dòng M của Apple, đặc biệt là các thế hệ M4 và M5 hiệu quả, cung cấp hiệu suất năng lượng vượt trội so với nhiều hệ thống dựa trên Windows. Nhờ vậy, các thiết bị Mac trở thành công cụ lý tưởng để chạy phần mềm này mà không tiêu tốn quá nhiều năng lượng hoặc tỏa nhiệt.

Đồng thời, nhiều người dùng lựa chọn sử dụng máy tính phụ hoặc máy tính chuyên dụng như Mac Mini để giảm thiểu rủi ro bảo mật, vì OpenClaw yêu cầu quyền truy cập hệ thống rộng rãi và có thể làm lộ dữ liệu cá nhân (như thông tin ngân hàng) nếu bị xâm nhập.

Jeremy Ji, Giám đốc chiến lược kiêm tổng giám đốc kinh doanh quốc tế tại ATRenew, giải thích: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với máy tính xách tay và máy tính để bàn nói chung, nhưng các thiết bị Mac được hưởng lợi nhiều nhất từ xu hướng này (sử dụng OpenClaw).”

Theo ông Ji, nhu cầu của người tiêu dùng đối với những chiếc MacBook cũ hiện “vẫn rất lớn”, đồng thời lưu ý rằng, ATRenew đã phải tăng giá thu mua lại thiết bị để tăng nguồn cung MacBook cũ có sẵn để mua. Ông dự đoán xu hướng này có thể tiếp tục “trong suốt cả năm”.

Cụ thể, ATRenew đã tăng giá thu mua lại MacBook đã qua sử dụng để tăng nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, giữ giá trị bán lại ở mức cao điểm mùa thu từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2026, thay vì giảm theo mùa như thường lệ.

MacBook mới thường bán với giá cao hơn khoảng 15% so với MacBook đã qua sử dụng trên nền tảng này, nhưng khoảng cách này đang thu hẹp khi nhu cầu tăng mạnh.

Ông Ji không tiết lộ chính xác số lượng MacBook đã được xử lý kể từ cuối tháng Hai, nhưng nhấn mạnh, số lượng thiết bị trung bình mà ATRenew xử lý năm ngoái là khoảng 100.000 chiếc mỗi ngày. Ông dự đoán, thị phần của MacBook và các thiết bị máy tính xách tay hoặc máy tính cá nhân khác có thể tăng lên 20% tổng doanh thu, từ mức 15% hiện tại.

Theo CBNC, ﻿Financialexpress