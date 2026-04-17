Cơn sốt mũ lưỡi trai vành xanh: Bạn có thể không biết đây là trend nhưng chắc chắn đã từng nhìn thấy chúng

Nếu gần đây bạn có cảm giác chiếc mũ lưỡi trai hai tông màu: vành xanh lá - thân trắng ngà xuất hiện ở khắp nơi, thì không phải là ngẫu nhiên. Trong một bài phân tích có tiêu đề: You’ve Seen This Hat. We Know Why , tờ The New York Times đã gọi đây là kiểu mũ dành cho những ai muốn đổi gió một chút nhưng vẫn thích sự an toàn

Bài báo mở đầu bằng một chi tiết khá thú vị: bạn có thể mua kiểu mũ này tại giải golf Masters (giải đấu danh giá bậc nhất thế giới và cũng là biểu tượng của phong cách preppy) nhưng cũng có thể bắt gặp phiên bản tương tự ở chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Từ một món đồ mang tính đặc thù của giới thượng lưu, chiếc mũ nhanh chóng lan rộng và trở thành một món phụ kiện đại trà đúng nghĩa.

Trong vài năm trở lại đây, theo cách ví von của bài viết, chiếc mũ hai tông màu này đã trở thành "Toyota Camry" của thị trường mũ - phổ biến đến mức gần như ở đâu cũng thấy. Từ các thương hiệu chuyên về golf như Fore All, nhãn hàng thời trang bóng rổ Monday Hoops Club, cho đến một hãng đồ lướt sóng đặt tại Austin (Texas), tất cả đều tham gia vào làn sóng này. Ngay cả Team USA (Đội tuyển Mỹ) cũng bán, một quán bar ở Miami cũng bán, và trang tin thể thao giải trí đình đám Barstool Sports thậm chí còn có phiên bản in chữ Boy Mom với giá 38 USD (1 triệu đồng).

Không chỉ dừng ở các thương hiệu niche, xu hướng này còn lan sang những cái tên quen thuộc hơn. Vuori - nhãn hiệu đồ tập cao cấp đang nổi lên mạnh mẽ - bán một mẫu với giá 48 USD (1,2 triệu đồng). Podcast “Served” của cựu tay vợt số 1 thế giới Andy Roddick từng phát hành phiên bản 40 USD (hơn 1 triệu đồng) và đã cháy hàng ngay lập tức. Thậm chí, "biểu tượng thời trang" Zendaya cũng được bắt gặp đội một chiếc mũ tương tự từ Bero - thương hiệu bia không cồn mới ra mắt của bạn trai cô, "Người Nhện" Tom Holland.

Theo chủ một nhà sản xuất mũ lớn tại New Jersey, chỉ riêng năm nay, sự kết hợp màu sắc kiểu này đã tăng khoảng 10% từ mức gần như bằng 0 trước đó. Và dù có nhiều biến thể với vành đỏ, đen hay vàng, bài báo nhấn mạnh rằng xanh lá vẫn là lựa chọn phổ biến nhất.

Lý giải cho điều này, Daniel Abbink - nhà sáng lập thương hiệu mũ và trang phục phong cách sống Fifth & Set - cho rằng xanh lá là một gam màu đặc biệt: vừa có sắc độ nổi bật, nhưng lại đủ trung tính để phối với hầu hết tủ đồ. Nó không quá an toàn đến mức đơn điệu như trắng đen, nhưng cũng không quá gắt đến mức gây áp lực khi phối đồ. Nói cách khác, đây là cách dễ nhất để thêm một chút màu sắc vào bộ cánh của bạn mà không cần phải thay đổi quá nhiều phong cách cá nhân.

Và đó cũng chính là điểm mấu chốt mà The New York Times nhấn mạnh: chiếc mũ này không chỉ là một xu hướng, mà còn phản ánh tâm lý thời trang hiện tại. Người ta muốn thử cái mới, nhưng theo cách an toàn, dễ tiếp cận và không đòi hỏi quá nhiều sự mạo hiểm về phong cách. Một chiếc mũ nhỏ, nhưng lại nói rất nhiều về cách mà các xu hướng lan truyền trong thời đại này: nhanh chóng, đại trà và cực kỳ thực dụng.

