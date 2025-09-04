Con sao nữ Vbiz bị tăng động giảm chú ý: 6 tuổi mới bập bẹ vài từ, mẹ nhiều đêm thức trắng ôm con

Từ khi 20 tuổi, diễn viên Thanh Thúy đã bước chân vào làng giải trí Việt. Trước khi theo đuổi con đường diễn xuất, nữ diễn viên sinh năm 1982 đã làm người mẫu ảnh được săn đón. Cô từng được khán giả yêu mến khi góp mặt trong các bộ phim như Vòng xoáy tình yêu, Tình yêu còn lại, Blouse trắng…

Diễn viên Thanh Thúy hẹn hò với đạo diễn Đức Thịnh từ năm 2005 và về chung một nhà sau 3 năm yêu đương. Sau 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi vẫn gắn bó hạnh phúc bền chặt. Cặp đôi đã có 2 con trai chung là Cà Phê và Tết.

Tuy nhiên từ năm 2019, diễn viên Thanh Thúy vắng bóng trên màn ảnh và các dự án nghệ thuật. Cô cho biết quyết định "ở ẩn" để chăm sóc con trai thứ 2 bị bệnh chậm nói.

Thanh Thúy đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, từng giành nhiều giải thưởng lớn

Năm 2008, cô kết hôn với đạo diễn Đức Thịnh sau 3 năm yêu

Vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh nhận ra những biểu hiện bất thường của con trai út từ khi bé bắt đầu đi học mầm non. Thay vì vui mừng chạy về khi thấy mẹ đến đón, bé Tết lại chỉ muốn ở lại lớp để chơi. Thấu hiểu tình trạng của con, cả hai đã tìm một ngôi trường phù hợp hơn, thậm chí còn chuyển nhà để tiện cho việc đưa đón và đồng hành cùng con trong quá trình học tập.

Dù hiếu động như bao đứa trẻ khác, nhưng bé Tết lại không thể giao tiếp trọn vẹn, chỉ phát ra vài tiếng ê a. Thời điểm đó, Thanh Thúy quyết định gác bớt công việc, dành trọn thời gian để chăm sóc con. Năm 2022, khi tham gia một chương trình thực tế, Đức Thịnh không kìm được xúc động, òa khóc khi lần đầu nghe con gọi tiếng "ba" lúc bé vừa tròn 3 tuổi.

Chia sẻ về lý do công khai tình trạng của con, Thanh Thúy cho biết cô muốn truyền đi nguồn năng lượng tích cực đến những bà mẹ có hoàn cảnh tương tự, để họ thêm vững tin và đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Sau hơn 2 năm kiên trì cùng con vượt qua khó khăn, vợ chồng cô hạnh phúc khi thấy bé Tết tiến bộ rõ rệt, có thể nghe hiểu nhiều điều và làm theo lời mẹ dặn.

Lúc con trai út đi học mầm non, Thanh Thúy - Đức Thịnh sốc khi bác sĩ thông báo con bị bệnh tăng động giảm chú ý

Cả hai quyết định đưa con tới trường dạy học cho những đứa trẻ đặc biệt và nghiên cứu và tìm một phác đồ điều trị riêng cho bé

Khi các bạn đồng trang lứa đã ê a tập nói, con của Thanh Thúy gây lo lắng khi gần như không cất lời. Mãi đến 6 tuổi, bé mới bập bẹ được một số từ. Kể lại quãng thời gian khó khăn đó, Thanh Thúy cho biết có đêm con trai quấy khóc khiến cô gần như thức trắng để ôm, dỗ dành. Điều này khiến tinh thần của cô bị ảnh hưởng, thường nổi nóng. "Có lúc tôi gần như kiệt sức, nhưng nghĩ đến con, tôi không cho phép mình gục ngã", cô tâm sự.

Hiện tại, con trai Thanh Thủy đã mạnh dạn và biết giao tiếp nhiều hơn. "Khi ở cạnh con, tôi không dùng điện thoại. Tôi cũng cất bớt đồ chơi, chỉ để lại đúng ba món để giúp bé rèn luyện sự tập trung. Ngoài ra, tôi để đồ chơi lên cao – đủ xa để bé không với tới. Nếu muốn chơi, con phải chủ động nhờ người lớn giúp. Cũng từ đó, bé Tết bắt đầu giao tiếp nhiều hơn – một bước tiến nhỏ nhưng đầy ý nghĩa", nữ diễn viên trải lòng.

Khi 6 tuổi, con của Thanh Thúy và Đức Thịnh mới nói bập bẹ được 1 vài từ

Nhiều đêm diễn viên Thanh Thúy phải thức trắng để ôm và dỗ dành con trai. Sau thời gian đồng hành cùng con, nhóc tỳ đã có những chuyển biến tích cực

Cặp đôi chia sẻ bí quyết giúp họ giữ hạnh phúc trong hôn nhân là cả hai luôn cố gắng làm tròn bổn phận đối với bạn đời. Trên trang cá nhân, đạo diễn Đức Thịnh từng nhắn gửi tới bà xã nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày cưới. "19/05/2008 – 19/05/2025. Gửi em yêu dấu! Chúng ta đã bên nhau 17 năm, không nghi ngờ gì, em chính là người phụ nữ được sinh ra từ xương sườn của anh, người phụ nữ mà Chúa đã đặt để dành riêng cho anh.

Dù rằng em đã có nhiều thay đổi, nói nhiều hơn, than phiền nhiều hơn, kiểm soát nhiều hơn và giận dữ nhiều hơn, nhưng cưới em vẫn là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh. Các con và anh yêu em, biết ơn em rất nhiều! Không chỉ vì vẻ đẹp của em, mà còn vì em có một trái tim ấm áp. Và điều quan trọng nhất là những lời này do chính anh viết ra, không phải AI", anh viết.