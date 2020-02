Con nghỉ học để tránh dịch corona, mẹ trẻ ở Hà Nội áp dụng cách "giết thời gian" cho con cực hay được mọi người hưởng ứng rần rần

Vì đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, 63/63 tỉnh thành đã cho nghỉ học hầu hết đến ngày 10/2. Các em không được đến trường, lại không được đến các khu vui chơi để phòng tránh dịch bệnh từ virus corona nên chắc hẳn sẽ cảm thấy buồn chán.

Mới đây, một mẹ trẻ ở Hà Nội đã chia sẻ phương pháp giúp con "giết thời gian" cực hiệu quả mang tên Tấm - Cám 2020.

Con gái ngồi kiên nhẫn nhặt đậu.

Theo đó, chị A.M chia sẻ: "Nhân dịp các con nghỉ học phòng tránh virus corona, học xong bài mẹ Cám đã trộn xong 2 lạng đậu đen với 1 lạng đậu xanh cho ngồi nhặt ạ. Vừa tránh xa tivi vừa luyện tính kiên trì. Bạn em ca sáng bạn anh ca chiều".

Có mẹ nói đây là bài luyện cho các bạn bị viễn. Thôi thì mục tiêu em là tránh xa tivi, ipad và luyện tính kiên trì nên em chỉ khuyến cáo trong thời gian các bạn ý đang ở nhà tránh dịch thôi ạ".

Kết quả sau khi được hoàn thành.

Chị A.M tâm sự thêm, nhà chị có 1 con trai học lớp 4 và 1 con gái học lớp 1. "Đây là hình thức mình giao nhiệm vụ cho các bạn sau khi hoàn thành bài tập để luyện tính kiên nhẫn và hạn chế chơi ipad và tivi.

Nếu không mưa rét và không có dịch thì các bạn sẽ ra ngoài đạp xe, chơi cầu lông với mấy bạn hàng xóm nếu được nghỉ học. Nhưng mưa rét, có dịch nên ở trong nhà thôi.

Tưởng rằng bị mẹ giao nhiệm vụ sẽ khó chịu nhưng ngược lại 2 bé nhà chị A.M vô cùng hào hứng. Cô em mất 1h45 phút nhặt xong rổ đậu rồi chụp ảnh 2 bát riêng biệt báo cáo kết quả cho mẹ. Sau đó, 2 anh em lại đổ vào rổ trộn đều đến lượt anh nhặt. Do anh lớn hơn, có cách thông minh hơn nên chỉ mất 30 phút đã có thể nhặt xong", chị A.M kể lại.

Phương pháp này sau khi chia sẻ được nhiều phụ huynh hưởng ứng và khen ngợi.

Trước ý kiến có người có ý định thay hạt đỗ thành gạo để con nhặt lâu hơn hay có người không đồng tình vì cho rằng hơi tàn nhẫn, ép buộc con.

Chị A.M giải thích: "Tranh thủ các con nghỉ và hạn chế các bạn ôm tivi nên mình lôi ra áp dụng thôi. Đỗ xanh và đỗ đen để đảm bảo đủ độ không quá nhỏ và không quá to. Các mẹ đừng thay bằng loại hạt bé hơn. Bạn này nhà mình 7 tuổi nhặt rất nhanh nên các mẹ đừng lo con mất kiên nhẫn. Đối với các bạn bé hơn các mẹ có thể trộn hướng dương với hạt bí sẽ dễ hơn".

Một số phụ huynh khác cũng áp dụng sáng tạo các phương pháp tương tự nhưng với các đồ khác nhau.

"Con nhà mình 5 tuổi lôi đống hạt vòng nhỏ tẹo ra trộn 3 màu với nhau. Bà mẹ nổi cơn phù thuỷ bắt ngồi nhặt lại từng màu cho nhớ để không nghịch lung tung. Thế mà bà con cũng ngồi nhặt hết và chia riêng từng loại".