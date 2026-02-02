Con làm phép tính “11 - 4 = 7” bị cô giáo gạch đỏ, mẹ tưởng cô chấm sai, bức xúc chất vấn và cái kết ngỡ ngàng

Điểm số và kết quả bài kiểm tra ở trường thường trở thành mối quan tâm hàng đầu của gia đình. Sau mỗi kỳ thi, không ít cha mẹ dành thời gian xem bài, kiểm tra đáp án và cùng con phân tích những câu làm sai.

Một tình huống gần đây khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm. Trong một bài kiểm tra Toán, chị Huệ phát hiện con trai mình chỉ sai duy nhất một câu, dù phép tính được thực hiện hoàn toàn chính xác nhưng vẫn bị giáo viên chấm sai.

Trước đó, con chị thường xuyên đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Vì vậy, khi thấy con bị trừ điểm trong kỳ thi cuối kỳ, chị lập tức xem lại bài để tìm hiểu nguyên nhân.

Khi đọc đề, chị Huệ vô cùng bối rối, đề bài rõ ràng không có vấn đề, vậy tại sao giáo viên lại chấm sai? Đề bài như sau: "Trong lớp có 11 bóng đèn, nhưng sau đó tắt 4 bóng đèn. Hỏi trong lớp còn bao nhiêu bóng đèn?".

Cậu bé ghi câu trả lời trên giấy kiểm tra là "11 - 4 = 7 (bóng đèn)", nhưng đã bị giáo viên gạch chéo.

Ảnh minh hoạ.

Lúc đó, chị Huệ cho rằng chắc chắn giáo viên đã chấm nhầm. Trong cơn bức xúc, chị lập tức lấy điện thoại, nhắn tin riêng cho giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán của lớp, chất vấn vì sao lại chấm con mình sai.

Sau khi nhận được tin nhắn, giáo viên đã kiên nhẫn giải thích rằng phụ huynh đã hiểu sai đề bài. Đây không phải là một bài toán tính toán thông thường, mà là một câu hỏi dạng tư duy.

Cô giáo phân tích, câu hỏi trong đề là lớp học còn bao nhiêu bóng đèn chứ không phải là số bóng đang sáng còn lại. Đáp án đúng là 11 bóng đèn. Đây là câu hỏi chủ yếu kiểm tra khả năng đọc kỹ đề và tư duy logic của học sinh, không ít bạn trong lớp cũng làm sai.

Ảnh minh hoạ.

Nghe xong lời giải thích của cô giáo, chị Huệ cảm thấy rất ngại và xấu hổ. Giáo viên cũng an ủi chị Tiểu Huệ rằng phần lớn học sinh trong lớp đều làm sai câu này, không cần quá lo lắng, chỉ cần giải thích rõ cho con hiểu là được.

Sau khi bài toán này được đăng tải trên MXH, nhiều người cho rằng đề bài như vậy là khó với học sinh cấp 1. Bên cạnh đó, nhiều người khác lại cho rằng đây là bài toán giúp trẻ tư duy logic hơn thay vì làm các bài tập theo khuôn mẫu thông thường.

Bạn thấy bài toán suy luận logic trên có phù hợp với học sinh tiểu học hay không?