"Con khoe với mọi người là mẹ chạy xe buýt đó” - Chuyện về nữ tài xế quen mặt trên tuyến 28 ở TP.HCM

Trên tuyến xe buýt số 28 chạy từ bến xe buýt Sài Gòn đến chợ Xuân Thới Thượng, nhiều hành khách đã quen với hình ảnh một nữ tài xế có mái tóc đen dài buộc gọn, điềm tĩnh cầm vô lăng chiếc xe buýt 55 chỗ vượt quãng đường gần 25km mỗi ngày.

Đó là chị Hà – người phụ nữ quê ở phường Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Để kịp chuyến xe đầu tiên lúc 4h45 sáng, chị thường thức dậy từ khoảng 4h. Những ngày muộn nhất, chuyến cuối cùng kết thúc lúc 20h30 và khi về đến bến có khi đã gần 22h.

Nữ tài xế điều khiển chiếc xe buýt cỡ lớn trở thành hình ảnh quen thuộc trên tuyến số 28.

Sự xuất hiện của nữ tài xế sau vô lăng xe buýt khiến không ít hành khách tò mò.

Tuyến xe chị phụ trách chạy từ chợ Xuân Thới Thượng về trung tâm TP.HCM nên chị thuê trọ gần bến đầu để tiện đi làm, dù từ phòng trọ ra bãi xe vẫn phải di chuyển thêm gần 2km.

Gắn bó với vô lăng từ năm 2007, chị Hà từng làm nhiều công việc khác nhau như lái taxi, xe dịch vụ, xe tải, xe tải van chở hàng, thậm chí từng chạy các ứng dụng gọi xe. Gần đây nhất, chị bén duyên với nghề lái xe buýt và mới chính thức làm việc tại Phương Trang được khoảng 6 tháng.

Không chỉ cần tay lái vững vàng, theo chị Hà, người lái xe buýt còn phải luôn giữ được sự bình tĩnh để xử lý những tình huống bất ngờ trên đường. Chị cho biết, trong quá trình di chuyển, không ít lần phải đối mặt với những tình huống khiến người lái xe buýt phải đưa ra quyết định rất nhanh.

“Có chứ, nhiều lúc cũng căng thẳng lắm. Nhưng trong những tình huống như vậy, điều đầu tiên chị nghĩ đến vẫn là phải giữ an toàn. Đặc biệt là ưu tiên an toàn cho những người đi xe máy xung quanh. Trong đầu chị lúc nào cũng nhắc mình phải lái xe thật an toàn. Có những tình huống cần xử lý dứt khoát, nhanh gọn, nhưng nguyên tắc đầu tiên vẫn là đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trên đường,” chị Hà chia sẻ.

Gắn bó với nghề lái xe từ năm 2007, chị Hà từng trải qua nhiều công việc trước khi bén duyên với xe buýt.

Với chị Hà, điều quan trọng nhất khi cầm vô lăng là đảm bảo an toàn cho hành khách và người đi đường.

Gắn bó với nghề lái xe suốt nhiều năm, chị Hà cho biết từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từ lái taxi, xe dịch vụ đến xe tải, xe chở hàng. Thế nhưng, với chị, một trong những khoảnh khắc khiến chị cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn lại đến từ những ngày đầu học nghiệp vụ trước khi chính thức trở thành tài xế xe buýt.

Chị nhớ lại, trong một buổi học, có người đã chia sẻ rằng công việc lái xe buýt thực chất là đang “phụng sự cho đất nước”, bởi đây là loại hình giao thông công cộng phục vụ cộng đồng. Câu nói ấy khiến chị suy nghĩ rất nhiều.

“Khi nghe vậy, chị thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn. Xe buýt là phương tiện phục vụ rất nhiều người, nên mình cũng cảm thấy tự hào và muốn gắn bó lâu dài với công việc này,” chị nói.

Mỗi ngày, chị Hà tiếp xúc với hàng chục hành khách và luôn cố gắng giữ thái độ thân thiện, gần gũi.

Theo chị Hà, ngoài kỹ năng lái xe an toàn, một trong những yếu tố quan trọng nhất với tài xế xe buýt chính là văn hóa ứng xử. Mỗi ngày tiếp xúc với hàng chục, thậm chí hàng trăm hành khách, người tài xế đôi khi cũng gặp những tình huống khiến bản thân không thoải mái. Tuy nhiên, chị cho rằng điều quan trọng là phải biết kiềm chế cảm xúc và giữ thái độ thân thiện.

“Có những lúc mình gặp hành khách khiến mình khó chịu, nhưng nếu mình phản ứng theo cảm xúc, la mắng hay nóng nảy thì sẽ không tốt. Vì vậy chị luôn nhắc mình phải giữ tâm thế thoải mái, gần gũi với mọi người. Nếu hôm nào lỡ ứng xử chưa tốt thì về nhà chị cũng tự nhắc bản thân phải sửa,” chị tâm sự.

Giữa dòng xe tấp nập của TP.HCM, chị Hà lặng lẽ làm công việc của mình – đưa hành khách đến nơi an toàn.

Trong hình ảnh quen thuộc của nữ tài xế trên tuyến xe buýt, nhiều hành khách còn chú ý đến chiếc cột tóc có gắn lá cờ Việt Nam mà chị thường mang theo. Chị cho biết món đồ nhỏ này được chị mua vào dịp lễ 30/4 khi đưa các con lên TP.HCM chơi. “Chị mua cho mấy mẹ con mỗi người một cái. Bản thân chị cũng rất thích những dịp như 30/4 hay 2/9, khi mọi người cùng nhắc lại lịch sử của đất nước. Với chị thì Việt Nam luôn ở trong tim, mình chỉ cố gắng sống tích cực và làm việc tốt mỗi ngày thôi,” chị nói.

Dù công việc bận rộn khiến thời gian ở bên gia đình không nhiều, nhưng chị Hà cho biết các con luôn ủng hộ mẹ với nghề lái xe buýt. Chị kể, có lần con gái đi học về và hào hứng khoe rằng đã kể với mọi người về công việc của mẹ.

“Con nói với chị là hôm nay có người hỏi mẹ làm nghề gì, con trả lời là mẹ con chạy xe buýt Phương Trang. Rồi con còn bảo: ‘Mẹ thấy mẹ ghê chưa, con khoe với mọi người là mẹ chạy xe buýt đó’. Nghe vậy chị vui lắm,” chị cười.

Nụ cười của hành khách là động lực để nữ tài xế tiếp tục gắn bó với vô lăng.

Với chị Hà, dù không phải lúc nào cũng có thể ở gần các con, nhưng việc thấy các con tự hào và ủng hộ công việc của mẹ chính là động lực để chị tiếp tục gắn bó với vô lăng mỗi ngày.

Mỗi ngày, chiếc xe buýt vẫn đều đặn lăn bánh qua những con đường đông đúc của TP.HCM, chở theo hàng chục hành khách với những điểm đến khác nhau. Phía sau vô lăng, chị Hà vẫn lặng lẽ làm công việc của mình là giữ tay lái vững vàng, đưa mọi người đến nơi an toàn.

Với chị, niềm vui không phải là những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ đơn giản là một chuyến xe kết thúc bình an, một lời cảm ơn của hành khách hay nụ cười tự hào của các con khi nhắc về công việc của mẹ. Và cứ như thế, giữa dòng xe tấp nập mỗi ngày, nữ tài xế với chiếc cột tóc gắn lá cờ Việt Nam vẫn bền bỉ tiếp tục hành trình của mình.