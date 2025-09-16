Còn hơn cả một giải pháp giao nhận, hệ thống JMS của J&T Express giúp xây dựng môi trường xanh và bền vững như thế nào

Thương mại điện tử bùng nổ đã thúc đẩy ngành logistics phát triển mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức mới về tối ưu hóa tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường. Trong xu thế toàn cầu hướng tới phát triển bền vững, các doanh nghiệp logistics hiện đại không chỉ cạnh tranh về tốc độ giao hàng mà còn về khả năng vận hành xanh và hiệu quả.

Nhận thức được điều này, J&T Express đã phát triển hệ thống JMS (J&T Management System) không chỉ để tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả giao nhận, mà còn hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Vậy JMS đã làm được điều đó như thế nào trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái logistics thân thiện với môi trường?

JMS: Nền tảng vận hành thông minh

JMS đóng vai trò như bộ não trung tâm điều khiển toàn bộ hoạt động của J&T Express, từ quản lý đơn hàng, phân loại tự động, điều phối vận tải đến giao nhận và chăm sóc khách hàng. Nền tảng này tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, Internet of Things, định vị GPS cùng hệ thống phân loại tự động DWS và Cross-belt sorter.

Điều đặc biệt của JMS nằm ở việc mọi quy trình đều được số hóa và tự động hóa một cách toàn diện. Từ khâu lên đơn hàng online, định tuyến thông minh, theo dõi hành trình real-time đến đối soát tự động, tất cả đều diễn ra mà không cần sự can thiệp thủ công. Chính nhờ nền tảng công nghệ vững chắc này, JMS không chỉ tạo ra hiệu quả vận hành mà còn đặt nền móng cho một mô hình logistics "ít phát thải hơn" thông qua việc tối ưu hóa từng khâu trong chuỗi cung ứng.

AI và dữ liệu lớn cắt giảm khí thải từ vận tải

Trái tim của chiến lược xanh của J&T Express nằm ở khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu tuyến đường vận chuyển. Hệ thống AI của JMS phân tích hàng triệu điểm dữ liệu từ mật độ đơn hàng, điều kiện giao thông, thời tiết đến thói quen tiêu dùng để tính toán ra những tuyến đường ngắn nhất và hiệu quả nhất. Kết quả là việc giảm đáng kể số kilomet di chuyển thừa, từ đó cắt giảm trực tiếp lượng nhiên liệu tiêu hao và khí thải CO₂ phát sinh.

Hệ thống định vị GPS kết hợp với phân tích dữ liệu real-time giúp J&T Express kiểm soát chặt chẽ tình trạng xe chạy rỗng - một trong những nguyên nhân chính gây lãng phí nhiên liệu trong ngành vận tải. Thông qua việc điều phối thông minh, công ty có thể tối ưu hóa tải trọng xe, đảm bảo mỗi chuyến đi đều mang lại giá trị kinh tế cao nhất và tác động môi trường thấp nhất.

Đây chính là minh chứng rõ nét cho việc công nghệ không chỉ phục vụ tốc độ mà còn trực tiếp góp phần giảm gánh nặng môi trường. Mỗi thuật toán được tối ưu, mỗi tuyến đường được cải thiện đều mang lại lợi ích kép: nâng cao hiệu quả kinh doanh và bảo vệ môi trường.

Song song với việc tối ưu phần mềm, J&T Express cũng đầu tư mạnh mẽ vào việc hiện đại hóa đội xe với tiêu chuẩn thân thiện môi trường. Năm 2025, công ty dự kiến đưa vào sử dụng hơn 1.000 xe mới đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, giúp cắt giảm đáng kể lượng phát thải CO₂ ra môi trường so với các phương tiện cũ.

Hệ thống cảm biến nhiên liệu đã được lắp đặt trên 700 xe và sẽ mở rộng cho toàn bộ đội xe trong thời gian tới, cho phép giám sát chính xác mức tiêu hao nhiên liệu của từng phương tiện. Dữ liệu này được JMS thu thập và phân tích để phát hiện những bất thường trong quá trình vận hành, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời và hạn chế tối đa việc lãng phí nhiên liệu.

Điều này tạo nên một chu trình quản lý khép kín: từ việc lựa chọn phương tiện sạch, giám sát hiệu suất vận hành đến tối ưu hóa cách sử dụng. Đây chính là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ số và phương tiện bền vững, tạo ra một mô hình vận tải thực sự xanh và hiệu quả.

Sáng kiến cộng đồng và trách nhiệm môi trường

Tầm nhìn xanh của J&T Express không chỉ dừng lại ở việc tối ưu nội bộ mà còn mở rộng ra cộng đồng thông qua những sáng kiến môi trường ý nghĩa. Chương trình "Kiến tạo tương lai xanh" đã trở thành biểu tượng cho cam kết bảo vệ môi trường của công ty, với việc trồng 15.000 cây tràm cừ tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Kiên Giang. Theo thông tin từ Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 1 hecta rừng tràm này sẽ góp phần "khóa" 120 tấn CO₂e sau 5 năm và 240 tấn CO₂e sau 10 năm.

Không dừng lại ở đó, J&T Express còn triển khai chiến dịch tái chế rác thải thành bàn ghế học đường, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Ninh. Những sáng kiến này không chỉ giúp giảm thiểu tác động môi trường mà còn giáo dục thế hệ trẻ về ý thức tiết kiệm, tái sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, việc đào tạo hơn 20 khóa huấn luyện lái xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu mỗi tháng đã biến đội ngũ nhân viên thành những "đại sứ xanh" thực thụ. Với mục tiêu giảm 1 lít/100km cho toàn đội xe, mỗi tài xế không chỉ là người thực hiện vận chuyển mà còn là người bảo vệ môi trường. Đây chính là phần "còn hơn cả giải pháp giao nhận" mà JMS mang lại - hệ thống này không chỉ quản lý vận hành mà còn gắn liền với chiến lược trách nhiệm xã hội xanh của toàn công ty.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng chú trọng đến phát triển bền vững, logistics xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Các tập đoàn đa quốc gia ngày càng ưu tiên hợp tác với những nhà cung cấp dịch vụ logistics có cam kết rõ ràng về bảo vệ môi trường. Nhận thức được xu hướng này, J&T Express thông qua JMS đã không chỉ tham gia cuộc chạy đua về tốc độ giao hàng mà còn tiên phong trong việc xây dựng thương hiệu gắn liền với phát triển bền vững.

Hệ thống JMS cho phép công ty minh bạch hóa toàn bộ quá trình vận hành, từ việc tối ưu tuyến đường, quản lý nhiên liệu đến các hoạt động bảo vệ môi trường. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững, giúp J&T Express không chỉ thu hút khách hàng quan tâm đến môi trường mà còn xây dựng được niềm tin lâu dài với cộng đồng và các đối tác chiến lược.

Chính nhờ tầm nhìn toàn diện này, giải pháp JMS của J&T Express đã được đề cử tại hạng mục "Giải pháp Đột phá cho Giao thông Vận tải trên Nền tảng Số" của Better Choice Awards 2025. Đây không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực công nghệ mà còn là minh chứng cho giá trị của việc kết hợp đổi mới sáng tạo với trách nhiệm môi trường, tạo ra một mô hình kinh doanh thực sự bền vững cho tương lai.