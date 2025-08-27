Còn gì háo hức hơn sơ duyệt A80 lúc này: Người trẻ từ TP.HCM "cắm trại" xuyên đêm, cựu chiến binh 80 tuổi đội mưa chờ đợi vẫn thấy mãn nguyện

20h tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bất chấp cơn mưa tầm tã, từ đêm hôm trước đến rạng sáng cùng ngày, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm, kiên nhẫn chờ đợi để giữ được chỗ đẹp.

Các bạn trẻ háo hức chờ xuyên đêm

Ngay từ tối 26/8, khi Hà Nội vẫn còn chìm trong mưa, nhiều bạn trẻ từ khắp nơi đã không quản đường xa, quyết tâm “đu A80” để giữ chỗ đẹp cho buổi sơ duyệt diễu binh. Không chỉ coi đây là một sự kiện lớn của đất nước, họ còn xem đó là trải nghiệm đặc biệt, xứng đáng để chờ đợi xuyên đêm.

Trong số đó, Đỗ Nguyễn Hà Vy và Phạm Nam Huy vừa đáp chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội vào ngày 26/8, chưa kịp nghỉ ngơi, cả hai đã thẳng tiến tới ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, một trong những điểm được cho là lý tưởng nhất để theo dõi. Từ 22h đêm ngày 26/8, cả hai đã chuẩn bị ghế xếp, áo mưa, dù và đồ ăn nhẹ để sẵn sàng cho một đêm cắm trại ngoài trời.

Clip: Di Anh

“Mình chuẩn bị dù, ghế dựa, áo mưa, đồ ăn nhẹ và nước uống. Vì đến sớm và chờ thời gian dài nên phải có ghế mới được, không thì đau lưng không chịu nổi. Đợt A50 thì mình chỉ chờ trước khoảng 5 6 tiếng thôi nhưng đợt này là trước khoảng mười mấy tiếng. Có nhà vệ sinh nên mình thấy rất thuận tiện.” Vy cười chia sẻ “Bọn mình có kinh nghiệm rồi, chuẩn bị đầy đủ nên thấy bình thường, không bị ảnh hưởng gì mấy”.

Không chỉ những người trẻ từ phương Nam, ngay cả ở các tỉnh lân cận, sự háo hức cũng không kém.

Mai, cô gái đến từ Nghệ An, bắt xe ra Hà Nội từ tối 26/8. Đến bến xe Nước Ngầm sáng sớm trong cơn mưa tầm tã, phải đợi hơn một tiếng mới bắt được xe về trung tâm, Mai lo lắng sẽ mất chỗ đẹp. Nhưng may mắn thay, cô được một chị nhường lại vị trí.

"Có lẽ do hôm nay trời mưa nên mọi người cũng không đi sớm lắm và em cũng may mắn vì được một chị nhường chỗ cho. Những lần trước chỉ được coi trên mạng nên lần này khi ra tận nơi xem diễu binh em rất háo hức và bồi hồi, cả đêm qua em không ngủ được luôn", Mai bộc bạch.

Mai - cô gái đến từ Nghệ An (Ảnh: Di Anh)

Mai cho biết nếu hôm nay nếu mưa to quá mà bị hoãn thì bạn vẫn sẽ quyết tâm ở lại thêm để coi cho bằng được.

Tại Hà Nội, nhiều bạn trẻ cũng chủ động chuẩn bị từ lâu. Đỗ Thị Trang cho biết cô và nhóm bạn có mặt từ 3h sáng: “Trời mưa nhưng vẫn đông lắm, cả các bác lớn tuổi cũng rất nhiệt tình. Mình đã xin nghỉ làm trước một tháng để chắc chắn có mặt hôm nay”.

Cựu chiến binh 80 tuổi vẫn không nề hà

Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều người lớn tuổi và cựu chiến binh cũng có mặt từ sớm, mang theo nhiều cảm xúc đặc biệt.

Giữa dòng người, hình ảnh cụ Nguyễn Thị Dung, cựu chiến binh kháng chiến chống Pháp, năm nay vừa tròn 80 tuổi, khoác áo mưa ngồi chờ xem diễu binh đã gây xúc động.

Cụ chia sẻ: "Từ hồi chiến tranh cho tới khi đất nước hòa bình, đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp xem diễu binh. Ở tuổi 80, đây là một kỷ niệm đẹp và mãn nguyện". Dù phải chờ đợi suốt nhiều tiếng đồng hồ, cụ Dung cho biết bà cảm thấy rất khoẻ và tinh thần vô cùng phấn khởi. Đặc biệt, bà cảm thấy ấm lòng khi được các bạn trẻ nhường chỗ ngồi ở hàng đầu, để bà dễ quan sát.

Clip: Di Anh

Cụ Nguyễn Thị Dung - Ảnh: Di Anh

Tại đường Kim Mã, Hội cựu chiến binh Cao Bằng tập trung từ 4-5h sáng, cùng nhau hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” khiến không khí thêm hào hùng và đầy hứng khởi.

Một nhóm ba người gồm cô Tuyết, chú Dũng và chú Điệp đã chọn Nhà hát Lớn làm điểm dừng chân. Trong đó, chú Dũng (56 tuổi), người con gốc Hà Nội nhưng sống ở Lào Cai nhiều năm, lần này quyết tâm trở về thủ đô để tận mắt chứng kiến sự kiện.

Hai cô Nịnh và Thiện quê Bắc Kạn thì xuống Hà Nội từ 24/8, từng tranh thủ xem khối tăng thiết giáp diễu tập ở đường Thanh Niên. Sáng 27/8, hai cô lại có mặt tại Nguyễn Thái Học với hành trang giản dị: chỉ lá cờ Tổ quốc và tình yêu quê hương đất nước.

Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối nay. Sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ. Thời gian diễn ra vào 21:00, tối thứ Tư, ngày 27/08/2025. Ngày dự phòng là ngày 28/08/2025. Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiều trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Ảnh, clip: Di Anh