Tiếng Việt được biết đến là một ngôn ngữ vô cùng đa dạng và đặc sắc với không chỉ có nhiều thanh dấu, từ ghép, từ láy, từ đồng nghĩa mà còn có nhiều hình thức khác nhau để tăng độ khó cho người sử dụng.

Bên cạnh những câu chuyện ví von, bài thơ với đa dạng thể thơ, bài vè truyền miệng, còn có nhiều câu đố mang phong vị gần gũi nhưng cũng không kém phần thú vị. Câu đố dưới đây là một ví dụ: Con gì đầu dưới nước, đuôi trên rừng?

Câu hỏi này quả là hóc búa, con gì mà lại "quái đản" đầu đuôi mỗi thứ một nơi thế này?

Nhưng nghĩ kỹ lại thì trong số các con vật, cũng có loài có cái tên như thế đấy. Đáp án của câu hỏi này là CÁ VOI.

Trong khi cá là loài vật đặc trưng sống ở môi trường nước thì voi là một trong những loài thú to lớn, thường được nhiều người biết đến với hình ảnh gắn liền với núi rừng. Bởi thế, cá voi là câu trả lời thỏa mãn điều kiện mà câu hỏi đặt ra.

Cá voi có tên tiếng anh là Whale và tên gọi khoa học của chúng là Cetacea. Hiện nay trên trái đất, người ta đã tìm thấy khoảng 90 loài cá voi khác nhau. Hầu hết chúng đều sinh sống ở các đại dương lớn, chỉ có khoảng 5 loài là sống trong môi trường nước ngọt.

Cá voi được xếp vào dòng động vật có vú nhưng do chúng sống trong môi trường nước nên vẫn được gọi là cá. Cá voi có thân hình tròn, phần đầu không linh hoạt, 2 bên hông có phần vây được gọi là chân chèo, cá Voi không có vành tai ngoài, phần vây lưng và đuôi rất lớn. Và có lẽ do thân hình to lớn của mình mà trong tiếng Việt, người ta dùng từ "cá voi" để nói về loài vật này.

