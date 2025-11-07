Con gái xây nhà 1,5 tỷ đồng cho cha mẹ dưỡng già ở quê: Không xa hoa, hào nhoáng nhưng thoải mái, ấm cúng hơn biệt thự nơi thành phố

Tháng 2 năm 2025, một người phụ nữ ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bỏ ra 400.000 tệ (tương đương khoảng 1,48 tỷ đồng) để xây một căn nhà dưỡng già cho cha mẹ tại quê nhà. Ngôi nhà nằm giữa khung cảnh xanh mát, được bao quanh bởi trời xanh, mây trắng và núi đồi trập trùng. Với môi trường trong lành cùng thiết kế chu đáo, căn nhà mang lại không gian sống an nhàn, thoải mái hơn cả những biệt thự tiền tỷ nơi đô thị phồn hoa.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà dưỡng già này vẫn giữ dáng dấp truyền thống của một ngôi nhà mái ngói, với thiết kế chỉ một tầng, căn nhà vừa phù hợp thói quen sinh hoạt ở nông thôn, vừa thuận tiện cho cha mẹ di chuyển hằng ngày.

Điểm khác biệt so với kiểu nhà ngói cũ nằm ở phần vật liệu: mái được thay bằng ngói lưu ly bền đẹp hơn, tường sơn màu trắng sữa kết hợp mái xanh lam và cửa kính trong suốt. Sự hòa quyện giữa nét cổ điển của kiến trúc làng quê và phong cách hiện đại, mát mẻ khiến ngôi nhà nổi bật giữa khung cảnh sơn thủy hữu tình, vừa quen thuộc, vừa mang hơi thở thời đại.

Khu sân rộng phía trước ngôi nhà là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Để đảm bảo an toàn, chủ nhà đã xây tường bao quanh, đồng thời quy hoạch tỉ mỉ bên trong, biến khoảng sân thành một không gian nghỉ ngơi xanh mát và đầy sức sống.

Phần trung tâm sân lát đá cẩm thạch, phẳng phiu và sạch sẽ; còn bốn phía giữ lại nền đất để trồng đủ loại hoa và cây cảnh, hòa quyện cùng hàng cây tự nhiên bên ngoài, tạo nên khung cảnh tràn đầy sinh khí. Sát tường rào, một chòi nghỉ lợp mái rơm nhân tạo được dựng lên, bên trong đặt bộ bàn ghế nhỏ để gia đình thư giãn, trò chuyện.

Khi màn đêm buông xuống, đèn trang trí trong chòi đồng loạt thắp sáng, rèm voan khẽ lay trong gió, khiến không gian như chìm trong bầu trời đầy sao, ấm áp và lãng mạn. Đặc biệt, vào những buổi tối yên ả, cả nhà có thể mang máy chiếu ra giữa sân, bày trái cây và đồ ăn nhẹ lên bàn trà nhỏ, cùng xem phim ngoài trời giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và thư thái.

Ở góc sân, gia chủ còn thiết kế thêm một phòng kính đón nắng. Với kết cấu hoàn toàn bằng kính trong suốt, không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, vừa có thể tận hưởng nắng ấm, vừa tránh được gió và mưa, mang lại hiệu ứng thị giác vô cùng dễ chịu.

Tuy nhiên, phòng kính cũng có một nhược điểm nhỏ: vào mùa hè, không khí bên trong dễ trở nên oi bức. Dẫu vậy, chỉ cần hạn chế ngồi lâu trong những ngày nóng cao điểm là có thể thoải mái tận hưởng không gian này quanh năm.

Không gian bên trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách giản dị, ấm cúng và tiện dụng, tạo nên tổng thể hài hòa và đồng nhất. Toàn bộ sàn lát gỗ, tường sơn màu sáng, mang lại cảm giác thoáng đãng và sạch sẽ. Hệ thống tủ và nội thất đều làm từ gỗ tự nhiên kết hợp cánh tủ màu trắng, giúp không gian vừa hiện đại vừa gần gũi với thiên nhiên.

Để tăng thêm sức sống và tính thẩm mỹ, gia chủ bố trí nhiều kệ trang trí trên tường để đặt các chậu cây xanh nhỏ; ngay cả kệ tivi cũng được phủ kín sắc xanh tươi mát, khiến căn nhà tràn đầy sinh khí. Trong phòng khách, bộ sofa vải đơn giản được phủ thêm tấm bọc màu kem, tạo cảm giác mềm mại, ấm áp và đầy chất “nhà”.

Phòng đọc sách được thiết kế đồng bộ với phong cách chung của ngôi nhà: sàn lát gạch men, tường sơn màu sáng, bàn ghế và kệ sách đều làm bằng gỗ tự nhiên, tạo cảm giác mộc mạc mà tinh tế. Tất cả tủ đều sử dụng cánh tủ màu trắng, mang đến vẻ thanh thoát, trang nhã. Không gian yên tĩnh, thoáng đãng này là nơi lý tưởng để cha mẹ đọc sách, viết lách hoặc làm việc nhẹ mỗi ngày.

Khu bếp được chú trọng cả về tính tiện dụng lẫn độ sạch sẽ. Tường được ốp gạch men trắng hình vuông nhỏ, mặt bàn làm từ đá thạch anh, kết hợp tủ bếp gỗ tự nhiên với gam màu chủ đạo xám – trắng, tạo cảm giác sáng sủa và gọn gàng. Trên tường lắp thêm nhiều kệ và giá đựng đồ, giúp tối ưu không gian lưu trữ. Nhờ cách bố trí hợp lý, căn bếp luôn ngăn nắp, sạch sẽ, thuận tiện cho cha mẹ nấu nướng hằng ngày.

Dù không có những chi tiết trang trí xa hoa, ngôi nhà dưỡng già nơi thôn quê này lại chinh phục lòng người bằng thiết kế giản dị, không gian thoáng mát và tràn đầy sức sống. Mọi chi tiết đều được tính toán dựa trên nhu cầu thực tế của cha mẹ, mang đến một chốn an yên, tiện nghi cho tuổi xế chiều.

Ngôi nhà ấy đã chứng minh một điều giản đơn mà sâu sắc: xây nhà ở quê không cần cầu kỳ hay phô trương, chỉ cần phù hợp với cuộc sống, tạo được cảm giác ấm cúng và gần gũi — thì dù không hào nhoáng như biệt thự nơi thành phố, vẫn có thể mang lại một cuộc sống dưỡng già thư thái, trọn vẹn và đầy hạnh phúc.

Theo Baidu