Con gái "vua vải nhung" cưới thiếu gia tập đoàn bán lẻ mỹ phẩm: Đang mang thai lần 2, nhan sắc thay đổi ra sao?

Sinh ra trong một gia đình tài phiệt lâu đời tại Hong Kong, cái tên Giang Ngọc Kỳ (SN 1996) từ lâu đã gắn liền với hình ảnh “thiên kim tiểu thư” đúng nghĩa.

Cô là con gái của Giang Đạt Khả, Chủ tịch Tập đoàn Lida - doanh nghiệp được mệnh danh là “vua vải nhung” trong ngành dệt may. Xuất thân từ một gia đình sở hữu khối tài sản khổng lồ, Giang Ngọc Kỳ gần như có tất cả ngay từ khi sinh ra, từ tiền bạc, địa vị và một mạng lưới quan hệ thuộc tầng lớp thượng lưu Hong Kong (Trung Quốc).

Giang Ngọc Kỳ từng được mệnh danh là "Thiên kim tiểu thư xinh đẹp nhất".

Nhưng nếu chỉ có gia thế, có lẽ cô sẽ không trở thành cái tên phủ sóng truyền thông như hiện tại. Điều khiến Giang Ngọc Kỳ nổi bật giữa dàn rich kid châu Á chính là nhan sắc.

Trong nhiều năm, cô liên tục được báo chí và mạng xã hội gọi bằng những danh xưng như “thiên kim đẹp nhất”, “mỹ nhân hào môn”, thậm chí có bài viết còn nhận xét thẳng: “xinh hơn cả sao nữ”.

Trước khi lấy chồng: Thiên kim nổi bật nhờ gia thế và nhan sắc

Trước khi bước vào hôn nhân, Giang Ngọc Kỳ đã là một gương mặt quen thuộc trong giới thượng lưu Hong Kong. Không hoạt động showbiz, nhưng cô vẫn xuất hiện dày đặc trên các mặt báo nhờ hình ảnh vừa sang trọng vừa gần gũi, đặc biệt là khi đảm nhiệm vai trò trong các hoạt động từ thiện, nơi cô được gọi là “Chủ tịch Công Ích Kim xinh đẹp nhất”.

Giang Ngọc Kỳ nổi tiếng xinh đẹp, có chuyện tình yêu ngọt ngào với thiếu gia Quách Hạo Tuyền.

Trong các sự kiện, Giang Ngọc Kỳ luôn gây chú ý với phong cách thanh lịch, không phô trương nhưng vẫn toát lên sự đắt giá. Gương mặt nhỏ, đường nét hài hòa cùng thần thái nhẹ nhàng giúp cô thường xuyên nhận được những lời khen như “ngoại hình tinh tế”, “nhan sắc gây choáng”. Đây cũng là lý do cái tên của cô dần vượt ra khỏi phạm vi một “rich kid”, trở thành biểu tượng cho hình mẫu thiên kim hào môn thế hệ mới.

Đỉnh điểm của sự chú ý đến vào giai đoạn cô bước vào chuyện tình cảm với Quách Hạo Tuyền - thiếu gia của tập đoàn bán lẻ mỹ phẩm Sa Sa International Holding. Đây là một trong những chuỗi bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất Hong Kong (Trung Quốc).

Bởi thế, đây được xem là một trong những mối lương duyên “môn đăng hộ đối” tiêu biểu của giới tài phiệt Hong Kong (Trung Quốc). Một bên là thiên kim nhà sản xuất lớn, một bên là người thừa kế đế chế bán lẻ mỹ phẩm phủ sóng toàn châu Á.

Hôn nhân hào môn: Đám cưới xa hoa và cuộc sống trong biệt thự nghìn tỷ

Chuyện tình của Giang Ngọc Kỳ và Quách Hạo Tuyền nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông, đặc biệt sau màn cầu hôn diễn ra vào tháng 9/2021 tại một căn biệt thự xa xỉ của nhà trai, với giá trị ước tính lên tới khoảng 10 tỷ HKD (khoảng 33 nghìn tỷ). Không gian riêng tư, khung cảnh lãng mạn và khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn đã tạo nên một “câu chuyện cổ tích đời thực” của giới nhà giàu.

Sau đó, cặp đôi tiếp tục gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh cưới tại Hy Lạp, trước khi tổ chức lễ ăn hỏi tại biệt thự trăm triệu ở Phi Nga Sơn - nơi thuộc sở hữu gia đình nhà gái. Đến tháng 12/2022, hôn lễ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Wan Chai, với quy mô được mô tả là “xa hoa bậc nhất”.

Đám cưới tổ chức xa hoa.

Không gian tiệc cưới được phủ kín bởi hàng nghìn bông hoa hồng, cô dâu thay nhiều bộ váy trong suốt buổi lễ, đặc biệt gây ấn tượng khi diện lễ phục truyền thống và đeo gần 20 cặp vòng vàng long phượng, Giang Ngọc Kỳ trong ngày cưới liên tục được ca ngợi là “cô dâu đẹp nhất”, “visual hoàn hảo”, một lần nữa củng cố danh xưng “thiên kim đẹp nhất” mà truyền thông dành cho cô.

Sau khi kết hôn, thay vì chuyển về nhà chồng, cặp đôi lựa chọn sinh sống tại biệt thự của gia đình nhà gái ở Phi Nga Sơn. Đây là căn nhà độc lập trị giá hơn 1 tỷ HKD (hơn 3 nghìn tỷ), sở hữu khu vườn rộng, hồ bơi riêng và không gian đủ lớn để tổ chức các buổi tiệc xa hoa.

Trên mạng xã hội, Giang Ngọc Kỳ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tổ chức sinh nhật, party hay tụ họp bạn bè ngay tại đây, biến căn biệt thự thành trung tâm đời sống và giao lưu của giới thượng lưu.

Tháng 5/2023, Giang Ngọc Kỳ sinh con trai đầu lòng, đánh dấu bước chuyển từ “thiên kim tiểu thư” sang hình ảnh người vợ, người mẹ. Đến tháng 12/2025, cô tiếp tục thông báo mang thai lần hai, chuẩn bị bước vào giai đoạn gia đình bốn thành viên.

Một số hình ảnh trong căn biệt thự được hé lộ khi cặp đôi đăng ảnh lên MXH.

Giang Ngọc Kỳ và cuộc sống sang chảnh sau khi kết hôn.

Điều đáng nói là, dù trải qua hai lần mang thai liên tiếp, nhan sắc của Giang Ngọc Kỳ vẫn là chủ đề khiến truyền thông và mạng xã hội bàn tán. Giang Ngọc Kỳ nhận “cơn mưa lời khen” về ngoại hình. Nhiều bài viết nhận xét cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, tay chân nhỏ nhắn, toát ra khí chất “tiên nữ” dù đang trong thai kỳ.

Hình ảnh Giang Ngọc Kỳ khi mang bầu lần 2.

Những cụm từ như “mẹ bầu đẹp nhất”, “vẫn như thiếu nữ”, “nhan sắc gây bất ngờ” xuất hiện dày đặc, cho thấy sức hút hình ảnh của cô chưa hề giảm sau khi kết hôn và sinh con.

Nguồn: HK01, Sohu