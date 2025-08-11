Con gái tiết lộ câu chuyện phía sau khoảnh khắc bố ngồi xe lăn, giơ cao ảnh Bác Hồ tại concert “Tổ quốc trong tim”

Tối 10/8, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình như bùng nổ trong biển người và ánh sáng, khi những giai điệu hào hùng của Concert "Tổ quốc trong tim" vang lên, cuốn trọn khán giả vào niềm tự hào dân tộc.

Giữa khoảnh khắc rộn ràng ấy, trên màn hình lớn máy quay đã lia đến hình ảnh một người đàn ông trung niên ngồi xe lăn, giơ cao bức ảnh Bác Hồ giữa biển sắc đỏ rực rỡ, khiến nhiều khán giả xúc động. Ánh sáng đỏ từ sân khấu bao trùm cả khán đài, như hòa quyện tinh thần của hàng vạn con tim cùng hướng về Tổ quốc, tạo nên một khoảnh khắc vừa tự hào vừa ấm áp, khó quên trong lòng người xem.

Bức ảnh focus cam này ghi lại khoảnh khắc giàu cảm xúc trong đêm Concert “Tổ quốc trong tim” tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Khoảnh khắc người đàn ông ngồi trên xe lăn giơ cao bức ảnh Bác Hồ không chỉ là một khung hình đẹp giữa đêm nhạc, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước bền bỉ. Hình ảnh ấy, giữa biển người hân hoan ở Mỹ Đình, đã khơi dậy niềm tự hào, nhắc mỗi người con đất Việt trân trọng quá khứ, gìn giữ hòa bình và tiếp bước con đường cha ông đã chọn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người đàn ông giơ cao bức ảnh Bác Hồ ấy là ông Đinh Anh Tuấn (sinh năm 1962). Ngay từ chiều 10/8, ông Tuấn đã cùng vợ là bà Nguyễn Thị Minh Phương (sinh năm 1967) có mặt sớm tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để xếp hàng vào tham dự Concert "Tổ quốc trong tim".

Do việc đi lại khó khăn nên ông Dũng đã được một chiến sĩ CSCĐ đẩy xe lăn để di chuyển vào bên trong khán đài.

Dù đi lại khó khăn, phải ngồi xe lăn để di chuyển nhưng ông Tuấn cũng đã có mặt từ sớm để di chuyển vào bên trong SVĐ quốc gia Mỹ Đình

Bức ảnh Bác Hồ được vợ chồng ông Tuấn mang theo khi tham dự Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim

Chia sẻ thêm với chúng tôi, bạn Phương Anh (con gái ông Tuấn) cho biết, "Ba mình bị tai nạn giao thông nặng từ hơn chục năm về trước nên đi lại khó khăn do ảnh hưởng cột sống.

Suốt những năm điều trị và khi trở lại cuộc sống luôn có vợ động viên và đồng hành. 2 ông bà đều có chung nhiều đam mê và sở thích như du lịch, bóng đá nên thường xuyên cùng nhau có mặt ở nhiều trận bóng trong nước và nước ngoài của đội tuyển Việt Nam.

Lần này may mắn nhận được vé mời nên 2 ông bà hồi hộp phấn khởi cả tuần nay. Cả hai ông bà tự chuẩn bị áo dài, nón, cờ rồi ảnh Bác Hồ và có mặt ở SVĐ quốc gia Mỹ Đình từ đầu giờ chiều".

Phương Anh cho biết, từ khi nhận được vé mời hai ông bà rất phấn khởi, chờ cả tuần trời mới đến ngày Concert để được đến tận nơi tham gia và hoà vào không khí náo nhiệt và những giai điệu hào hùng.

"Bố mẹ mình thường xuyên đi cổ vũ các trận bóng đá ở các tỉnh thành từ Sân vận động Lạch Tray hay Thiên Trường... và các trận đấu của các CLB của nên ở nhà cũng có nhiều đồ cổ động lắm. Nên 2 bố mẹ chuẩn bị chu đáo trước khi đến tham gia concert".

Trước đó, không ít lần hai ông bà đã xuất hiện trên truyền hình khi có mặt trên khán đài để cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam trong các giải đấu lớn

Hơn chục năm qua, bà Phương luôn đồng hành bên chồng vì có chung niềm đam mê bóng đá

Phương Anh cho biết cô cũng rất bất ngờ khi thấy hình ảnh bố mẹ được chia sẻ trên mạng xã hội. "Tối nay mình nhận được nhiều tin nhắn và tag từ bạn bè. Tự hào vô cùng khi là người Việt Nam và được kế thừa tinh thần yêu nước từ gia đình".

Trong những chuỗi hoạt động dịp Quốc Khánh 2/9 tới đây, Phương Anh cho biết cô cũng hy vọng bố mẹ sẽ có sức khoẻ và điều kiện để tham gia, để tiếp tục hòa mình vào bầu không khí rộn ràng, đầy tự hào của đất nước.

"Sắp tới sẽ có buổi sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh diễu hành trước khi chính thức diễn ra vào ngày 2/9, mình cũng hy vọng bố mẹ mình sẽ có cơ hội cùng mọi người chứng kiến hàng ngàn chiến sĩ trong bộ quân phục chỉnh tề, bước chân dứt khoát đi qua quảng trường Ba Đình lịch sử, để cảm nhận trọn vẹn khí thế và niềm tự hào dân tộc.

Nhưng bố mình đi lại có phần hơi khó khăn, có nhiều hạn chế nên để chen chân xem được buổi diễu binh khó hơn đi xem ở Mỹ Đình nhiều. Các sự kiện có ghế ngồi hoặc đẩy được xe lăn vào thì bố mới dự được", Phương Anh cho biết.

Được biết, sau đêm Concert "Tổ quốc trong tim", đến gần 1h sáng hai vợ chồng ông Tuấn vẫn đang cùng hoà vào dòng người trên đường Lê Đức Thọ chứ chưa về tới nhà. "Mình vừa nhắn tin hỏi mẹ thì mới biết hai ông bà vẫn đang di chuyển trên đường Lê Đức Thọ do đường đông nên ùn tắc chưa về tới nhà nữa. Mình có gửi cả bức hình Focus cam cho mẹ xem rồi. Dù về hơi khuya nhưng có lẽ bố mẹ mình đã có buổi rối rất vui khi được hoà mình vào những giai điệu hào hùng. Đó là một hành trình cảm xúc, nơi mọi người xích lại gần nhau hơn trong tình yêu chung dành cho Tổ quốc".

Hình ảnh ông Đinh Anh Tuấn giơ cao bức ảnh Bác Hồ giữa biển người rực đỏ ở Mỹ Đình sẽ còn được nhiều người nhớ đến như một biểu tượng giản dị nhưng sâu sắc về tình yêu nước. Dù đôi chân đã yếu, ông vẫn cùng vợ đồng hành trên những chặng đường, từ khán đài bóng đá tới đêm nhạc hào hùng, để sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc chung của dân tộc. Và có lẽ, chính niềm tự hào ấy – được nuôi dưỡng từ những trái tim bình dị sẽ tiếp tục lan tỏa, để mỗi dịp Quốc khánh, mỗi giai điệu Tổ quốc lại khơi dậy trong lòng người Việt một tình yêu bền bỉ, không phai.