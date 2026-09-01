Con gái Phương Trinh Jolie trổ mã xinh xắn, cao lớn gần bằng cha dượng ai cũng ngỡ ngàng

Bé Mia Soma - con gái Phương Trinh Jolie càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu với chiều cao nổi bật.

Mới đây, bé Mia Soma - con gái Phương Trinh Jolie đã đăng loạt ảnh chụp trong tiệc sinh nhật của cha dượng Lý Bình. Cô bé 13 tuổi xuất hiện với ngoại hình xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Bất ngờ hơn, chỉ sau vài năm, Mia đã cao lớn phổng phao với chiều cao gần bằng cha dượng.

Cô bé chúc mừng sinh nhật cha dượng: "Chúc mừng sinh nhật ba Lý Bình của con!

Con gái chúc ba tuổi mới thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn, cảm ơn ba vì luôn yêu thương, chăm sóc và dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình.

Mong ba tuổi mới thật rực rỡ và luôn hạnh phúc bên mẹ cùng 3 chị em con nha".

Nhiều dân mạng dành lời khen ngợi vẻ ngoài của Mia đồng thời cho rằng cô bé được thừa hưởng chiều cao từ mẹ. Được biết ca sĩ Phương Trinh Jolie cao 1,68m. Ở tuổi 13, bé Mia đã cao 1,65m. Nhiều người dự đoán cô bé có thể vượt chiều cao của mẹ trong tương lai gần.

Bé Mia cùng gia đình tổ chức sinh nhật cho cha dượng Lý Bình.

Ở tuổi dậy thì, Mia ngày càng có cá tính riêng. Phương Trinh Jolie chọn cách làm bạn với con, lắng nghe và tôn trọng sở thích của cô bé.

Mia sở hữu ngoại hình sáng và phong thái tự tin. Bên cạnh đó, cô bé còn được yêu mến bởi sự chững chạc, thường phụ bố mẹ chăm sóc và chơi cùng các em nhỏ trong gia đình.

Con gái Phương Trinh Jolie sở hữu vóc dáng mảnh mai, cao ráo ở tuổi 13.

Mia Soma là con gái riêng của Phương Trinh Jolie, sinh năm 2013. Cô bé được mẹ công khai trước truyền thông vào năm 2022, trong đám cưới của Phương Trinh Jolie và diễn viên Lý Bình. Từ đó, Mia nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh xắn, tự tin và cách ứng xử chững chạc.

Phương Trinh Jolie nuôi dạy con theo hướng hiện đại, đề cao sự tự lập và tôn trọng suy nghĩ của trẻ. Mia được theo học tại môi trường quốc tế, có khả năng ngoại ngữ tốt và thường xuyên được bố mẹ cho tham gia các hoạt động, trải nghiệm mới.

Mia cũng có mối quan hệ rất thân thiết với cha dượng Lý Bình. Dù không cùng huyết thống, nam diễn viên luôn yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng cô bé như con ruột. Trong gia đình, cha dượng Lý Bình và Mia gắn bó như những người bạn, thường xuyên chia sẻ và lắng nghe nhau.

Bé Mia từng bị chê bai ngoại hình, cha dượng Lý Bình luôn ở bên động viên, an ủi con.

Khi Mia từng bị một số cư dân mạng chê bai ngoại hình, cô bé đã không tránh khỏi cảm giác buồn và tủi thân. Trước những tổn thương của con, Lý Bình lựa chọn cách đồng hành nhẹ nhàng thay vì để Mia phản ứng tiêu cực trước những lời bình luận trên mạng xã hội.

Nam diễn viên ở bên an ủi, động viên và giúp con hiểu rằng mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, quan trọng nhất là biết yêu thương và trân trọng bản thân.

Lý Bình cũng hướng Mia đến những giá trị tích cực hơn thay vì quá để tâm đến đánh giá của người khác. Anh khuyến khích con tự tin, sống lễ phép, biết yêu thương gia đình và rèn luyện tính tự lập.

Với Mia, Lý Bình không chỉ là người cha dượng mà còn là một điểm tựa tinh thần, luôn sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ cô bé trước những tổn thương. Cách ứng xử tâm lý của nam diễn viên nhận được nhiều lời khen, đồng thời cho thấy sự gắn bó giữa anh và con gái riêng của vợ.



