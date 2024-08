Con gái ông Thaksin Shinawatra được đề cử làm ứng viên thủ tướng Thái Lan

Nếu được thông qua trong cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Thái Lan vào ngày 16-8, bà Paetongtarn Shinawatra - con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử đất nước. Bà Paetongtarn năm nay 37 tuổi.



Trước đó, gia tộc Shinawatra đã có 2 thành viên làm thủ tướng Thái Lan, đó là ông Thaksin và em gái ông là bà Yingluck Shinawatra.



Thông báo đề cử bà Paetongtarn được đưa ra tối 15-8 và có phần gây ngạc nhiên, theo báo Bangkok Post. Tờ báo này cho biết trước đó một ngày, các nhân vật then chốt của liên minh cầm quyền đã có mặt tại dinh thự của ông Thaksin và quyết định chọn ông Chaikasem Nitisiri, 75 tuổi, cựu bộ trưởng tư pháp, làm ứng viên.



Tuy nhiên, đến sáng nay xuất hiện thông tin ông Chaikasem gặp phải nhiều phản đối trong liên minh cầm quyền lẫn các nghị sĩ thuộc Pheu Thai.



Bà Paetongtarn Shinawatra được vây quanh bởi lãnh đạo các đảng trong liên minh cầm quyền là Bhumjaithai, Palang Pracharath, Chartthaipattana, Prachachat, Chart Pattana Kla, Sereeruamthai và Thai Ruamphalang trong cuộc họp báo chiều tối 15-8. Ảnh: Bangkok Post

Tại cuộc họp báo vừa diễn ra tối 15-8, bà Paetongtarn phát biểu: "Tôi cảm ơn sự đề cử của đảng Pheu Thai và các đảng trong liên minh. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế".



Bà Paetongtarn khẳng định cha mình có kinh nghiệm làm thủ tướng và sẵn sàng cố vấn cho bà. Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai (cũng là thành viên Pheu Thai) nói rằng ông Thaksin có thể cho bà Paetongtarn nhiều lời khuyên.

Bà Paetongtarn cũng lấy làm tiếc vì việc ông Srettha bị bãi nhiệm. Hôm 14-8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã bãi nhiệm ông Srettha với lý do vi phạm hiến pháp vì bổ nhiệm một luật sư từng ngồi tù làm bộ trưởng.

Dự kiến Hạ viện Thái Lan nhóm họp vào 10 giờ sáng 16-8 (giờ địa phương). Để được thông qua, bà Paetongtarn cần nhận được quá nửa số phiếu của 493 thành viên Hạ viện. Liên minh cầm quyền do Pheu Thai dẫn đầu hiện nắm giữ 314/493 ghế nghị sĩ Hạ viện.

Bà Paetongtarn Shinawatra đăng hình ăn trưa cùng cựu Thủ tướng Srettha Thavisin trên Instagram ngày 15-8



Bà Paetongtarn có bằng cử nhân khoa học chính trị của Trường ĐH Chulalongkorn (Thái Lan) và bằng thạc sĩ về quản lý khách sạn quốc tế của Trường ĐH Surrey (Anh).

Bà là cổ đông lớn nhất của SC Asset Corp, công ty phát triển bất động sản do bà Yingluck điều hành trước đây, đồng thời là giám đốc điều hành mảng kinh doanh khách sạn của Rende Development Co, công ty do người chị gái Pintongta Shinawatra Kunakornwong điều hành. Ngoài ra, bà còn đảm trách một dự án lớn là khách sạn hạng sang Rosewood ở thủ đô Bangkok.



Nếu được bầu làm thủ tướng, bà Paetongtarn phải từ bỏ các vai trò kinh doanh và tuân thủ những hạn chế về sở hữu cổ phần. Bà Paetongtarn và chồng là ông Pitaka Suksawat có 2 con, một gái và một trai. Con trai út của bà vừa chào đời trong chiến dịch tranh cử năm ngoái.