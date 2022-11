Con gái ông Kim Jong-un xuất hiện lần thứ hai khiến truyền thông xôn xao về ẩn ý của Triền Tiên

Theo hãng tin AP, con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lần thứ hai xuất hiện trước công chúng trong vòng một tuần, lần này là với các nhà khoa học tên lửa, cùng những danh xưng "quý giá" hơn như đứa con “được yêu quý nhất” hay “quý giá nhất”.



Cô bé chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng những bức ảnh mới đang làm xôn xao thêm cuộc tranh luận của giới quan sát quốc tế về việc liệu cô bé có được coi là người kế vị hay không?

Cô con gái, được cho là người con thứ hai của ông Kim Jong-un, tên là Ju Ae, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng thế giới vào cuối tuần trước, trong các bức ảnh truyền thông nhà nước cho thấy cô đang quan sát vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên cùng với cha mẹ và các quan chức lớn tuổi.

Khi đó, cô bé mặc áo phao màu trắng, đi giày đỏ, được cha dắt tay đi ngang qua một quả tên lửa khổng lồ trên xe phóng và ngắm nhìn tên lửa bay vút lên.

Bức ảnh công bố hôm 19/11/2022 cho thấy hai cha con Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bước đi trong khung cảnh một tên lửa ICBM khổng lồ phía sau. Ảnh: KCNA/AP

Cô gái được cho là Ju Ae ngồi cạnh cha, nhìn ra cảnh tên lửa phóng lên không trung trong ảnh được công bố ngày 19/11/2022. Ảnh: KCNA/AP

Và nNgày 27/11, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã lần thứ hai công bố loạt hình ảnh con gái Chủ tịch Kim Jong-un, nói rằng hai cha con nhà lãnh đạo đã chụp ảnh chung với các nhà khoa học, quan chức và những người khác liên quan đến cái vụ phóng thử ICBM Hwasong-17.

KCNA mô tả cô bé là đứa con “được yêu quý nhất” hay “quý giá nhất” của Chủ tịch Kim, một danh xưng kính trọng hơn so với mô tả là đứa con “yêu quý” trong bản tin ngày 19/11. Những bức ảnh do phương tiện truyền thông nhà nước công bố cho thấy lần này cô bé mặc áo khoác dài màu đen đang ôm cánh tay của cha mình khi hai người chụp ảnh chung. Cô bé có vẻ chững chạc hơn so với lần ra mắt cách đây một tuần.

Ảnh ông Kim Jong-un và con gái đi trước hàng binh sĩ được công bố ngày 27/11/2022. Nguồn: KCNA/AP

Một số bức ảnh khác trong loạt vừa công bố cho thấy hai cha con ông Kim Jong-un đứng giữa một hàng binh sĩ mặc đồng phục trước một quả tên lửa khổng lồ trên xe phóng. Những bức khác cho thấy con gái của ông Kim vỗ tay hoặc bắt tay với một người lính hoặc nói chuyện với cha cô khi mọi người cổ vũ ở phía sau.

“Những tấm hình này chắc chắn là ấn tượng. Bức ảnh chụp Kim Ju Ae đứng cạnh cha cô trong khi được các kỹ thuật viên và nhà khoa học tham gia vào vụ phóng ICBM mới nhất chúc mừng, sẽ ủng hộ ý kiến ​​cho rằng đây là bước khởi đầu để cô được định vị là người kế vị tiềm năng”, ông Ankit Panda, một chuyên gia của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận xét.

“Truyền thông nhà nước nhấn mạnh tình yêu của cha cô ấy dành cho cô càng nhấn mạnh điều này, tôi nghĩ vậy. Cả hai lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của cô bé đều trong khung cảnh vũ khí hạt nhân chiến lược - viên ngọc quý trong khả năng phòng thủ quốc gia của Triều Tiên. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên”, ông Panda nói.

Một trong những bức hình mới nhất về con gái được cho là thứ hai của Chủ tịch Kim Jong-un. Nguồn: KCNA/AP

Ảnh: KCNA/AP

Sau lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, cơ quan tình báo Hàn Quốc báo cáo với các nhà lập pháp nước này rằng họ đánh giá cô gái trong ảnh là người con thứ hai của ông Kim Jong-un, khoảng 10 tuổi và tên là Kim Ju Ae. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết ngoại hình của cô phù hợp với thông tin rằng cô cao lớn hơn những cô gái khác cùng tuổi. Họ cho rằng sự ra mắt của Ju Ae dường như phản ánh quyết tâm của Bình Nhưỡng nhằm bảo vệ an toàn cho các thế hệ tương lai của Triều Tiên trước sự đối đầu với Mỹ.

Truyền thông Hàn Quốc trước đó phỏng đoán ông Kim Jong-un có ba người con — sinh năm 2010, 2013 và 2017 — và người đầu tiên là con trai và hai người sau là con gái.

Người con gái được cho là tên Ju Ae đi cạnh ông Kim Jong-un trong ảnh công bố ngày 27/11/2022. Nguồn: KCNA/AP

Cô con gái mới xuất hiện rất có thể là đứa trẻ mà cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ, Dennis Rodman đã nhìn thấy trong chuyến đi tới Bình Nhưỡng năm 2013. Sau chuyến thăm đó, Rodman nói với tờ The Guardian của Anh rằng ông và ông Kim Jong-un đã có "thời gian thư giãn bên bờ biển" với gia đình nhà lãnh đạo và ông đã bế con gái nhỏ của ông Kim, tên là Ju Ae.

Triều Tiên đã không đề cập đến hai người con còn lại của nhà lãnh đạo. Nhưng suy đoán rằng người con cả của ông là con trai đã khiến một số chuyên gia đặt câu hỏi làm thế nào một người con gái có thể trở thành người kế vị.

Ông Kim Jong-un là thành viên thế hệ thứ ba của gia đình đã lãnh đạo Triều Tiên trong hơn bảy thập kỷ; cha và ông của ông đã lần lượt dẫn dắt đất nước trước khi ông thừa kế quyền lực vào cuối năm 2011.

Ông Kim Jong-un và con gái chụp ảnh với các binh sĩ trước xe chở tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/AP

“Chúng tôi được biết rằng ông Kim có ba người con, trong đó có thể có một cậu con trai. Nếu điều này là sự thật, và nếu chúng ta cho rằng đứa con trai - người vẫn chưa được tiết lộ - sẽ là người thừa kế, liệu Ju Ae có thực sự là 'quý giá' nhất của Kim, từ quan điểm kế vị? Tôi nghĩ còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào", bà Soo Kim, một nhà phân tích bảo mật tại RAND Corporation có trụ sở tại California, cho biết.

Bà Soo Kim nói thêm rằng, bằng cách cho con gái xuất hiện gần tên lửa, ông Kim Jong-un cũng có thể muốn nói với người dân của mình rằng vũ khí hạt nhân là thứ bảo đảm an ninh duy nhất cho tương lai của đất nước.

Trong các bình luận được truyền thông nhà nước đăng tải ngày 27/11, ông Kim Jong-un đã gọi Hwasong-17 là “vũ khí chiến lược mạnh nhất thế giới” và cho biết mục tiêu cuối cùng của đất nước ông là sở hữu “lực lượng chiến lược mạnh nhất thế giới”.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 được Triều Tiên phóng từ Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng, ngày 18/11/2022. Ảnh: KCNA/AP

Vợ và con gái ông Kim Jong-un trong ảnh công bố ngày 18/11/2022. Ảnh: KCNA/AP

Các chuyên gia cho biết Hwasong-17 là tên lửa tầm xa nhất của Triều Tiên – có thể bắn tới lục địa Mỹ - nhưng vẫn đang được phát triển. Vụ phóng nói trên là một phần trong loạt vụ thử tên lửa mà Triều Tiên nói là nhằm đưa ra lời cảnh báo về các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Ông Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul, cho biết: “Ông Kim Jong-un có thể đang báo hiệu cho giới tinh hoa của Triều Tiên rằng ông ấy đang rèn luyện cho con gái mình trong vai trò lãnh đạo”.

Việc con gái ông Kim Jong-un được giới thiệu trước công chúng khi còn ít tuổi là một bất ngờ lớn đối với các chuyên gia nước ngoài, vì bản thân nhà lãnh đạo Triều Tiên và cha ông là Kim Jong-il đều lần đầu tiên được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông nhà nước sau khi họ trưởng thành.