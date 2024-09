Con gái nuôi Diddy biến mất bí ẩn, bị nghi là nạn nhân của "ông trùm"

Tâm điểm của truyền thông thế giới hiện nay chính là bê bối tình dục của "ông trùm" nhạc rap Diddy . Những tội ác tình dục của Diddy khiến công chúng vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ.

Lúc này, nhiều người lục tìm lại đoạn livestream Diddy giới thiệu cô con gái nuôi tên Ava Baroni Combs và lo ngại cô bé chính là nạn nhân trong vụ việc. Vào năm 2020, Diddy tuyên bố nhận nuôi Ava vì thấy gia đình cô bé sống trong cảnh nghèo túng, vô gia cư. Sau khi nhận được sự đồng ý của bố mẹ Ava, rapper đình đám đã đón cô bé về ở cùng các con ruột của mình. Kết thúc livestream giới thiệu, Diddy còn có hành động đáng ngờ là hôn lên má của con gái nuôi.

Diddy nhận nuôi cô bé Ava Baroni Combs (ngoài cùng bên trái) vào năm 2020

Rapper đình đám hôn má con gái nuôi trong buổi livestream giới thiệu

Sau đó, Ava Baroni Combs xuất hiện trong nhiều bức ảnh cuộc sống hàng ngày của các thành viên gia đình Diddy. Ava chia sẻ rằng cô bé và Jessie - D'Lila (2 con gái sinh đôi của Diddy) về cơ bản là chị em. Ở thời điểm đó, rapper đình đám cho biết anh nhận nuôi Ava cũng giống như cách các ngôi sao Madonna, Charlize Theron và Sandra Bullock nhận con nuôi, tức là hoàn toàn xuất phát từ tình yêu thương.

Diddy từng tuyên bố nhận nuôi Ava vì tình yêu thương

Ava sống chung và rất thân thiết với các con ruột của Diddy

Giờ đây, nhiều người nghi ngờ Ava Baroni Combs chính là nạn nhân của bố nuôi. Chỉ trong vòng 4 năm, Ava đã "dậy thì thành công", từ bé gái thành thiếu nữ phổng phao nhưng vẫn ở độ tuổi vị thành niên.

Ngay sau khi Diddy bị cảnh sát khám xét nhà vào tháng 4/2024, Ava Baroni Combs đã khóa trang cá nhân, đồng thời không trả lời báo chí truyền thông. Đến nay, cô gái này vẫn không hề lộ diện hay lên tiếng. Không ai biết Ava Baroni Combs đang ở đâu hay làm gì. Điều này càng làm dấy lên lo ngại mục đích Diddy nhận nuôi Ava không đến từ tình yêu thương, mà là lợi dụng cô bé để thực hiện những tội ác kinh hoàng.

Động thái trốn tránh truyền thông của Ava càng khiến netizen thêm tin cô là nạn nhân của Diddy

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

Một tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Bê bối hiếp dâm, buôn bán tình dục của ông trùm hip-hop Diddy gây chấn động toàn cầu

Nguồn: Page Six